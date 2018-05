Arrivano in Italia le MT-2 di Topo Athletic | l’innovativo modello di scarpe da trail

Arrivano sul mercato italiano le MT-2 di Topo Athletic - le scarpe per lo sport outdoor del brand americano : Assoluta leggerezza, drop contenuto e ampia zona per le dita nell’atteso modello da trail running, le MT-2 di Topo Athletic sono ora acquistabili sul sito TopoAthletic.it e nei punti vendita specializzati Dopo aver vinto negli Stati Uniti il premio Runner’s World Best Trail Running Shoe nel 2016, Arrivano anche in Italia le MT-2 di Topo Athletic, il marchio fondato nel 2013 da Tony Post e distribuito dall’azienda Option a livello nazionale. Il ...

Il Servizio : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel - Italia Economia n. 21 del 23 maggio 2018 : Arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia dell'Enel per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell'impianto grazie a soluzioni sviluppate da due start up israeliane ...

Week end con l'Anticiclone sull'Italia - Arrivano i primi CALDI di stagione : Roma - Un promontorio anticiclonico si innalzerà da venerdì sul Mediterraneo centrale, interessando gran parte d'Italia nel corso del Weekend, con caldo in aumento. Un vortice di bassa pressione infatti si andrà approfondendo sulla Penisola Iberica, sollecitando la risalita anticiclonica a matrice nordafricana verso l'Italia. Avremo dunque condizioni più stabili e soleggiate sebbene non mancherà ancora qualche ...

Ue - Arrivano le raccomandazioni all'Italia : raccomandazioni attese per tutti e 27 i Paesi Ue. La Commissione Europea oggi trasmetterà all'Italia una serie di raccomandazioni in tema di economia, fra tutte un intervento sul debito pubblico, giudicato troppo elevato. raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell'Ue. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis ...

I migranti non Arrivano più in Italia : ad aprile 2.800 - -78% rispetto al 2017 : Sono in forte calo i migranti arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo: secondo gli ultimi dati forniti da Frontex, ad aprile...

MioDottore Awards 2018 : Arrivano in Italia i premi che celebrano i medici più apprezzati da colleghi professionisti e pazienti : Forte del successo dei Doctoralia Awards, i famosi premi nel settore della salute che hanno coinvolto negli scorsi anni diverse migliaia di specialisti tra Spagna, Messico, Argentina e Cile, MioDottore – la piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – lancia quest’anno anche in Italia i MioDottore Awards, con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere la qualità dell’operato ...

Boom di cani e gatti nelle case degli italiani : Arrivano i mobili ecosostenibili : Boom di cani e gatti nelle case degli italiani. E nei prossimi anni, visto l’aumento sistematico dei single, gli animali nelle nostre abitazioni saranno ancora di più. Si calcola che attualmente siano oltre 14,5 milioni i cani e i gatti da compagnia che convivono con i loro proprietari nella stessa abitazione. Ormai parti integrante di famiglie monocomponenti e famiglie con figli. L’annuario Istat 2017 fotografa come una famiglia su tre è ...

Mal di testa / Affligge 26 milioni di italiani - ma sta Arrivano una cura rivoluzionaria : Mal di testa, la patologia Affligge circa 26 milioni di italiani ma sta arrivano una cura rivoluzionaria. Sabato 19 sarà la giornata nazionale e ci sarà possibilità di capirne di più.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:48:00 GMT)

Matrimonio Harry e Meghan Markle - i confetti sono italiani e Arrivano da Sulmona : Harry e Meghan Markle si sposano sabato prossimo, 19 maggio. Per festeggiare il loro Matrimonio, la coppia ha scelto dei confetti italiani. A comunicarlo è l’azienda produttrice Pelino di Sulmona che in una nota spiega: “È una tradizione per l’azienda che la lega alla Corona inglese ormai da tempo. Prima il Matrimonio di Carlo e Diana e, poi, per William e Kate”. Finalmente Harry e Meghan hanno preso una decisione in ...

«Italia’s Got Talent» 2018 : Arrivano Federica Pellegrini e Mara Maionchi? : Federica Pellegrini e Mara Maionchi, la nuotatrice e la discografica, l’oro alle Olimpiadi e il diamante di X Factor. Sono loro, secondo il Messaggero, le novità della nuova edizione di Italia’s Got Talent che, così come nel 2017, andrà in onda in chiaro su Tv8 a partire dal prossimo autunno. Due new entry che si siederebbero al posto di due veterane, giudici fin dalla prima edizione targata Sky: Luciana Littizzetto e Nina ...

Poste Italiane - Arrivano le consegne anche di sera : Poste Italiane ha dato l'avvio a quella che viene comunemente definita una vera e propria sfida, ovvero quella di mettere in moto gli oltre trentamila portalettere in Italia per poter portare i pacchi nelle case Italiane tutti i giorni (anche di sabato e di domenica) fino a sera più o meno inoltrata. In più, arrivano i ritiri nei cosiddetti "armadietti fai da te" nei supermercati e nei centri commerciali, nonché nel negozio apposito. Una ...

Festa della Mamma - Coldiretti : fiori da un italiano su 3 - ma Arrivano i bouquet dell’orto : Più di un italiano su tre (34 per cento) non rinuncia ad offrire un mazzo di fiori o una pianta alla Mamma in occasione della tradizionale ricorrenza della seconda domenica di maggio. E’ quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito web della Coldiretti che per la speciale giornata a Milano in piazza Castello nel mercato di Campagna Amica ha offerto la possibilità di farsi confezionare il primo bouquet alternativo a base di ortaggi ...

Giro d’Italia 2018 - risultato ottava tappa. Richard Carapaz brilla a Montevergine - Formolo secondo. I big Arrivano tutti assieme : Pochi scossoni, un brivido e un nuovo volto da celebrare: lascia poco l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano, salita storica della corsa rosa che però stenta a regalare emozioni e creare situazioni di rilievo in ottica classifica generale. Richard Carapaz ha colto il successo di tappa in maglia bianca con un ottimo scatto negli ultimi 2 chilometri, mentre Simon Yates non ha avuto problemi ...

Arrivano Le Classifiche Musicali Su YouTube In Italia : YouTube musica classifica disponibile anche in Italia. YouTube: le Classifiche Musicali sbarcano anche in Italia. Diamo il benvenuto alle Classifiche Musicali YouTube in Italia: ecco dove trovarle, già disponibili all’ascolto. YouTube musica classifica YouTube ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo delle Classifiche Musicali in 44 Paesi, Italia compresa. Si tratta, come sottolinea Google nella presentazione ufficiale, di una vetrina ...