Arriva l'app che registra tutto "Così inchioda stalker e bulli" : Foto, messaggi, email e chat non potranno più essere cancellati. E diventeranno prove nei processi. l'applicazione sarà gratuita per Android e iPhone

Giro d’Italia 2018 - diciottesima tappa Abbiategrasso-Pratonevoso : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : Domani andrà in scena la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, da Abbiategrasso a Pratonevoso, di 196 km: sarà questa la prima di tre tappe che decideranno le sorti del GT italiano. Si partirà in Lombardia, dalla provincia di Milano, da Abbiategrasso, alle 12.10, e si passerà immediatamente in provincia di Pavia, passando per Vigevano, tra le 12.22 e le 12.23, Mortara, tra le 12.38 e le 12.41, Castello d’Agogna, tra le 12.48 e ...

WhatsApp - sono Arrivate le videochiamate di gruppo Video : 4 Era una delle novita' più attese dagli utenti che fanno parte di gruppi sulla nota applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp e, dopo giorni e giorni di anticipazioni e indiscrezioni, la Videochiamata di gruppo adesso è disponibile per alcuni utenti selezionati per testarla su Android e iOS. Nel caso di Android, la funzione è disponibile solo per il client beta [Video], mentre alla fine del mese dovrebbe essere fruibile ...

Giro d’Italia 2018 - diciassettesima tappa Riva del Garda-Iseo : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : La Riva del Garda-Iseo, diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018, si correrà mercoledì 23 maggio. La ribattezzata Franciacorte stage percorrerà le province di Trento e Brescia con l’attraversamento di diversi comuni in una delle più belle zone del nostro Paese attorno al Lago di Garda nelle sue parti trentine e lombarde. Frazione sulla carta dedicata ai velocisti, Elia Viviani l’aveva già puntata da tempo. Partenza da Riva ...

In Giappone Arriva il treno ad alta velocità di Hello Kitty : Il confine tra sogno a occhi aperti e incubo post-moderno non è mai stato così labile. Il 30 giugno, sulla tratta ferroviaria che collega Osaka e Hakata, ovviamente in Giappone, farà la sua comparsa un mitologico treno ad alta velocità dedicato a Hello Kitty. Proprio così: un intero convoglio arredato secondo lo stile della celebre gattina col fiocco di casa Sanrio, con sedili personalizzati e un dominio assoluto di tinte pastello e rosa ...

Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa Trento-Rovereto : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo va in scena, la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro 2017, ...

MioDottore Awards 2018 : Arrivano in Italia i premi che celebrano i medici più apprezzati da colleghi professionisti e pazienti : Forte del successo dei Doctoralia Awards, i famosi premi nel settore della salute che hanno coinvolto negli scorsi anni diverse migliaia di specialisti tra Spagna, Messico, Argentina e Cile, MioDottore – la piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner – lancia quest’anno anche in Italia i MioDottore Awards, con l’obiettivo di valorizzare e riconoscere la qualità dell’operato ...

Whatsapp : Arrivano le videochiamate di gruppo : Ci sono programmi, come ad esempio Skype, che consentono già da anni di effettuare una videochiamata di gruppo. Questo particolare modo di comunicare consente di avere un confronto ''faccia a faccia'' con più persone appartenenti ad una stessa chat. Anche su Hangout, famosa applicazione di Google presente su tutti i dispositivi Android, esiste una funzione molto simile e viene spesso usata da coloro che hanno un lavoro in cui è molto importante ...

Roma - 8 anni dopo Arriva la vendetta : al Mapei appare un Oh nooo : dopo oltre 8 anni di attesa i tifosi giallorossi sono riusciti a prendersi una rivincita nei confronti dei cugini biancocelesti. Impossibile per i sostenitori della Roma dimenticare infatti lo storico ...

Resident Evil 7 Arriva su Nintendo Switch in Giappone - ma non come pensate : Capcom ha annunciato che Resident Evil 7 arriverà su Nintendo Switch a partire dal 24 maggio 2018. Secondo il trailer in calce, sarà possibile tramite un software sul Nintendo Shop che permetterà di giocare utilizzando il cloud. La versione Switch dell'ultimo capitolo della serie, inoltre, non includerà solo il gioco principale, ma anche i vari DLC aggiuntivi, e sarà eseguito da un servizio cloud dedicato. Se ciò dovesse essere confermato ...

Giro d’Italia 2018 - la crisi nera di Fabio Aru : incubo a Sappada - Arriva a 20 minuti da Simon Yates : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Tolmezzo-Sappada si è rivelata letale per il Cavaliere dei Quattro Mori che ha sofferto fisicamente e che è stato male lungo la salita di Sant’Antonio quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo. Il sardo ha pagato una delle giornate peggiori della sua carriera ed è arrivato al traguardo con un ritardo di ...

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando Arriva il Giro a casa tua! : Domenica 20 maggio si corre la Tolmezzo-Sappada, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Dopo le fatiche del giorno precedente con la scalata dello Zoncolan, il gruppo si cimenterà con il classico tappone dolomitico tra Friuli-Venezia-Giulia e Veneto: 176 chilometri che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica generale. Si attraverseranno le province di Udine e Belluno. Partenza da Tolmezzo alle ore 12.15 poi Villa Santina, ...