Arriva il Gdpr Ed è subito meme

agi

: Arriva il Gdpr, ecco le istruzioni per l’uso [news aggiornata alle 18:15] - repubblica : Arriva il Gdpr, ecco le istruzioni per l’uso [news aggiornata alle 18:15] - LucaCMZ : Se mi arriva un’altra mail per il #GDPR faccio una strage. - cremonesig : Arriva il Gdpr, ecco le istruzioni per l'uso -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Chiunque abbia una casella di posta ormai lo sa. Negli ultimi mesi gli utenti hanno iniziato a ricevere fiumi di comunicazioni da parte di una quantità innumerevole di servizi e siti che chiedevano il consenso per continuare a inviare newsletter, pubblicità, promozioni e via dicendo. “Abbiamo a cuore la tua privacy”, “abbiamo rivisto la nostra policy”, recitano molti dei messaggi, sorvolando sul fatto che il nuovo afflato “pro-diritti degli utenti” derivi in realtà dall’imminente Regolamento europeo sulla privacy, una sorta di Moloch di Bruxelles cui stanno per essere sacrificate molte aggressive pratiche di marketing. A volte i messaggi sono drammatici: “abbiamo bisogno del tuo consenso per essere informato su promozioni e novità”, perché “è l’unico modo per poterti inviare in ...