Arresto e taser per il cestista dei Milwaukee Bucks

(Di giovedì 24 maggio 2018) Una sosta vietata in un parcheggio per disabili ha indotto la polizia diall'ed all'uso delsulla star dei, Sterling Brown. Dal video rilasciato oggi dalla polizia, la situazione appare deteriorarsi rapidamente e mostra numerosi agenti gettare a terra il.Le riprese mostravano come Sterling non li avesse provocati in alcun modo e che avesse solamente dichiarato di detenere qualcosa nelle proprie tasche. Inaspettatamente, all'ordine di tenere le mani in vista è seguita una lotta immotivata sull'asfalto ed il contestuale uso del.Sterling Brown è stato ammanettato per resistenza a pubblico ufficiale, accusa che però successivamente non è stata registrata. Per tale motivo il dipartimento di polizia ha avviato un'indagine sull'incidente risalente a gennaio che ha condotto ad escludere qualsiasi responsabilità dell'atleta.Lo stesso sindaco ...