Apple-Volkswagen | alleanza di colossi per l' auto a guida autonoma

Apple e l'affare d'oro : le difficoltà del binomio con Volkswagen per l'auto a guida autonoma : Apple e la guida autonoma, un amore mai realmente sbocciato. In questi giorni il New York Times ha acceso i riflettori sul binomio Apple Volkswagen, in riferimento alla creazione dell'auto a guida ...

Apple-Volkswagen - l’intesa passa da Torino : Da Wolfsburg alla Silicon Valley passando per Torino. La nuova frontiera delle auto a guida autonoma attraversa l’Atlantico. Il New York Times rivela un accordo tra Apple e Volkswagen per trasformare alcuni furgoni elettrici T6 Transporter in navette a guida autonoma per i dipendenti della Mela. Una partnership che assegna un ruolo di primo piano a...

Guida autonoma - NYT : “Accordo Apple-Volkswagen”. E il futuro passa da Torino : Ci aveva provato con Bmw e Mercedes ma senza successo, perché voleva la supervisione sulla progettazione dei veicoli. Ora Apple ha invece trovato la quadra per lo sviluppo della Guida autonoma con gli altri tedeschi, quelli di Volkswagen, con un accordo che prevede la trasformazione dei Trasporter T6 (i van eredi della gloriosa tradizione del Bulli) a trazione elettrica in navette per il trasporto dipendenti della stessa azienda di Cupertino. In ...

Apple e Volkswagen insieme per la guida autonoma : La realizzazione di un sistema di guida autonoma che consenta alle automobili di muoversi senza il controllo di un essere umano ha fatto enormi progressi negli ultimi anni, tanto da portare i primi mezzi dotati di questa tecnologia su strada per raccogliere dati preziosi in vista della futura commercializzazione di questi mezzi di trasporto del futuro. Tante le aziende coinvolte in questo settore, da Google con la divisione Waymo interamente ...

Apple - Accordo in vista con Volkswagen per la guida autonoma : La Apple potrebbe collaborare con la Volkswagen per la guida autonoma. A diffondere la notizia, non ancora confermata ufficialmente, è il New York TImes: secondo il quotidiano statunitense la Casa di Cupertino avrebbe raggiunto un Accordo con il Gruppo tedesco nel 2017 per modificare il veicolo commerciale Transport T6 e creare una flotta di shuttle a guida autonoma, da utilizzare in progetto pilota dedicato ai propri dipendenti. I primi veicoli ...

