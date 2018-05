Apple ha pronto un rimborso in denaro per gli utenti che hanno sostituito la batteria

huffingtonpost

(Di giovedì 24 maggio 2018) È decisa a risollevarsi con dignità dalla polemica scoppiata tempo fa per ledegli iPhone mal funzionanti:ha così deciso di rimborsare, in, gliche tra il primo gennaio 2017 e il 28 dicembre 2017pagato per intero la sostituzione della. Ad annunciarlo è la stessa azienda sul suo sito ufficiale. In Italia ilammonterà a 60 euro."offre un credito di 60 € ai clienti cheeffettuato una sostituzione a pagamento delladi iPhone 6 o modelli successivi fuori garanzia tra il 1° gennaio 2017 e il 28 dicembre 2017. Sono idonee le sostituzioni dellacompletate presso unStore, un centro riparazionio un Centro Assistenza Autorizzato", si legge sul sito.Ma chi potrà beneficiarne? C'è il rischio che qualcuno ne approfitti indebitamente?...