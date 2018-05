Apple con Volkswagen per auto autonoma

Cosa fa Apple con i dati dei nostri iPhone : La mia infanzia mi ha fatto incrociare un solo Zaccaria. Era il “diavolo di terza categoria” della pubblicità (carosello si diceva allora) della marca di radio e televisori Minerva. In questi giorni di Zaccaria ne ho conosciuto un altro, che però – i tempi cambiano – ha a che fare con computer, tablet e smartphone. È la storia di Zack Whittaker, brillante giornalista inglese trapiantato a New York, appassionato di divulgazione tecnologica e di ...

Mondiali di calcio - Apple aggiorna l'app Clips con contenuti a tema - : Aggiunto un adesivo animato, un'etichetta e un poster con testo personalizzabile Manca meno di un mese all'inizio della Coppa del Mondo FIFA , si parte il 14 giugno alle 17:00 italiane con il match Russia Arabia Saudita, e per l'occasione Apple ha aggiornato l'app Clips introducendo alcuni contenuti a tema. Come si legge dalla ...

Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Facile cadere in tentazione con il monitor HANNSApple - perfetta fusione tra design e tecnologia - esperienza visiva e divertimento : Originally posted on Cristina Miraglia: E’ una mela rossa il nuovo monitor da 18.5” di HANNspree destinato a chi ha uno stile di vita a colori e ama un design vivace e originale. HANNspree presenta oggi, in versione monitor, quello che in passato è stato un prodotto originale e di successo della gamma di TV…

Apple : guerra brevetti contro Samsung : Apple punta ottenere da Samsung un miliardo di dollari in danni nel nuovo processo che si è aperto nell'ambito della guerra sui brevetti che vede i...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.

Scontro sui brevetti - Apple e Samsung di nuovo in tribunale : (Foto: Getty Images) Non finisce la diatriba legale tra Apple e Samsung. I due giganti tech sono tornati uno di fronte all’altro in tribunale. Sono passati sette anni dalla prima volta in cui le aziende si sono fronteggiate in una causa, ossia da quando Steve Jobs accusò l’azienda sudcoreana di aver copiato l’iPhone. Ora, come riferisce la Bbc, i principali produttori di smartphone al mondo si troveranno di nuovo di fronte in un’aula ...

Apple - una carta di credito con Goldman Sachs? : Apple e Goldman Sachs si accingono a lanciare una nuova carta di credito, secondo quanto ha riportato il Wall Street Journal. La nuova carta potrebbe esser varata all’inizio del prossimo anno, secondo le fonti del WSJ. Per il colosso high-tech di Cupertino si tratterebbe di un nuovo passo nei riguardi dei consumatori dopo quello intrapreso con Apple Pay. La partnership fra Apple e la prestigiosa banca di Wall Street si spingerebbe al di là ...

iPhone SE 2 - Apple prepara la versione economica dell’iPhone X? : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T11:19:29+00:00 ROMA – Il silenzio di questi ultimi mesi sarebbe giustificato. Secondo rumors lanciati dal blog giapponese di Macotakara (produttore di custodie e protezioni in vetro), Apple starebbe lavorando a quella che si può definire la versione economica dell’iPhone X: ovvero all’iPhone SE 2. Il melafonino di seconda generazione – come […] L'articolo iPhone SE 2, Apple prepara la versione economica ...

FINANZA/ Apple-Goldman Sachs alla ricerca di un 'nuovo ordine' fra Silicon Valley e Wall Street : L'alleanza fra Goldman Sachs e Apple nei pagamenti digitali sembra guardare oltre lo sviluppo di 'fintech', a un 'nuovo ordine' americano fra Wall Street e Silicon Valley. di NICOLA BERTI

Microsoft : ”Pronti a collaborare con Apple per portare iMessage su Windows 10? : Alla conferenza Build 2018, Microsoft ha presentato Your Phone, una nuova applicazione per Windows 10 in arrivo, si spera, entro quest’anno assieme a Redstone 5. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo e, in sintesi, consentirà agli utenti di integrare maggiormente lo smartphone con il sistema operativo desktop di casa Microsoft; potrete rispondere e leggere i messaggi del telefono direttamente dal PC, il quale permetterà anche di ...

AltConf - a Londra una conferenza per sviluppatori alternativa alla WWDC di Apple - : Si vocifera anche della presentazione di un presunto nuovo iPhone SE, della disponibilità della base di ricarica AirPower e annunci legati ai servizi di contenuti in streaming.

Apple Pay diventerà una carta di credito con l'aiuto di Goldman Sachs : I veri guadagni ora arrivano dai servizi a essi associati come lo streaming musica, le app e pagamenti in mobilità. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'azienda di Cupertino sta lavorando ...

Apple si allea con Goldman Sachs per lanciare una carta di credito : (Foto: Apple) Entro l’inizio del prossimo anno potrebbe arrivare sul mercato la nuova carta di credito a marchio Apple Pay. Questo almeno secondo le rivelazioni del Wall Street Journal, che riporta la notizia di un accordo tra la casa di Cupertino e la banca di affari Goldman Sachs per il lancio della nuova carta. A quanto pare, già a febbraio ci sarebbero stati dei colloqui tra le parti. L’idea era quella di avviare un servizio di finanziamenti ...