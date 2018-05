Appello Formigoni | l' accusa chiede di aumentare la pena | Fatti gravissimi | non

Processo Maugeri - in Appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni : Una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni è stata chiesta oggi in aula al Processo d’appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto “il massimo della pena”, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. L'articolo Processo Maugeri, ...

Appello Formigoni - l'accusa chiede il massimo della pena : "Fatti gravissimi - non merita nessuna attenuante" : Chiesti 7 anni e 6 mesi, un anno e mezzo in più rispetto alla condanna che l'ex governatore della Lombardia ha incassato in primo grado

Processo Maugeri - al via l’Appello per Formigoni&co. Daccò e Simone cercano accordo per “patteggiare” : Pierangelo Daccò, l’imprenditore e presunto faccendiere, e l’ex assessore lombardo Antonio Simone, due degli imputati al Processo di secondo grado in corso a Milano per i casi Maugeri e San Raffaele, chiederanno di patteggiare. Da quanto è stato anticipato in aula l’istanza dovrà essere formalizzata a breve dal sostituto generale Vincenzo Calia e dal Procuratore aggiunto Laura Pedio, che è stato applicato al Processo. Tecnicamente quello di ...

Formigoni diffamò i Radicali - i giudici dell Appello confermano la condanna : La Quinta sezione della Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado a Roberto Formigoni per aver diffamato a mezzo stampa i Radicali della Lista Marco Pannella oltre a Marco ...