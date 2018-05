Antonello Montante trasferito in carcere/ Ex leader Sicindustria : “ai domiciliari inquinava le prove” : Antonello Montante trasferito in carcere a Caltanissetta: "ai domiciliari tentava di inquinare le prove", le nuove accuse contro l'ex presidente di Sicindustria(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:54:00 GMT)

Antonello Montante - dai domiciliari al carcere. “Inquinamento probatorio” : distrusse documenti durante arresto : Dagli arresti domiciliari al carcere. È stata inasprita la misura cautelare nei confronti dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato il 14 maggio scorso con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Nel pomeriggio la Squadra Mobile di Caltanissetta lo ha trasferito dai domiciliari al carcere di Malaspina. Le motivazioni che hanno indotto il gip a inasprire la misura sono riconducibili alla ...

Inchiesta su Antonello Montante Perquisito lo studio Fiumefreddo : Lì sono stati sequestrati i files e i dossier che riguardano noti esponenti della politica e del mondo imprenditoriale. Il 28 febbraio, Montante ha segnato, nel suo database delle registrazioni, "ore ...

Antonello Montante si difende: "Ho sposato le istituzioni" Per l'accusa l'ex presidente di Sicindustria, ora ai domiciliari, avrebbe messo in piedi un sistema di spionaggio per carpire notizie sull'inchiesta che lo vedeva coinvolto

Antonello Montante mafia sicindustria : Mazzette, favori, 'talpe', informazioni sensibili rubate, 007 e investigatori infedeli, rapporti pericolosi con i boss, ricatti e dossieraggi per sostenere un vasto sistema di potere e il grande inganno antimafia. Ingredienti venefici di questa sorta di spy story, fatta di tradimenti e affari, che ha come protagonista un 'eroe' decaduto della legalità, antonello montante, l'ex presidente di sicindustria, indagato ...

Corruzione e dossieraggio - arrestato l’ex paladino dell’antimafia Antonello Montante : C’era un “sistema Montante”, come lo chiamano i magistrati. Poliziotti, carabinieri, uomini dei Servizi, politici: tutti accomunati dall’esigenza di informare l’ex vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante, ex delegato alla legalità dell’associazione degli industriali, finito stamattina agli arresti domiciliari con altre cinque p...

Chi è Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria Per anni l'imprenditore di Caltanissetta si è presentato come paladino dell'antiracket: fu lui a proporre il rating antimafia per le imprese. È ora accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione

Nella notte, a Caltanissetta, un'operazione della squadra mobile di Caltanissetta, ha portato all'arresto dell'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e insieme a lui altre cinque persone. Allo stato attuale, Montante è Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e Presidente di Reteimpresa Servizi S.r.l. di Confindustria Nazionale. L'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso

