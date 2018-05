Andrés Iniesta è un nuovo giocatore del Vissel Kobe

Calciomercato - Andres Iniesta al Vissel Kobe : Sarà il Vissel Kobe la prossima squadra di Andres Iniesta, dopo l’addio al Barcellona il fenomeno spagnolo si accaserà in Cina La leggenda spagnola Andres Iniesta ha di fatto confermato il suo passaggio alla squadra giapponese Vissel Kobe pubblicando una sua foto su Instagram con Hiroshi Mikitani, il proprietario della squadra di J-League, la prima divisione giapponese, su un jet. Kyodo News aveva precedentemente riferito che il 34enne ...

Le foto di Andrés Iniesta al Camp Nou - da solo - a piedi nudi : Ci è rimasto fino all'una di notte, quando tutti gli spettatori se n'erano andati: ieri ha giocato la sua ultima partita col Barcellona The post Le foto di Andrés Iniesta al Camp Nou, da solo, a piedi nudi appeared first on Il Post.

Andres Iniesta non riesce a lasciare la sua casa : resta per ore da solo nel Camp Nou deserto : L'addio l'aveva già annunciato qualche settimana fa, in lacrime. Ma quando, dopo il fischio finale di Barcellona - Real Sociedad, si è reso conto che quella sarebbe stata davvero la sua ultima apparizione al Camp Nou, Andrés Iniesta non riusciva più a lasciare il Campo.E così il centroCampista spagnolo, 22 anni e oltre 600 partite con il Barça, ha deciso di prendersi il suo tempo. Ha partecipato alla ...

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Andres Iniesta si toglie la maglia blaugrana Video : Andres #Iniesta, centrocampista e capitano del #Barcellona, ha deciso di non rinnovare il contratto con la societa' blaugrana: a fine stagione lascera' la squadra dove ha giocato per 22 anni collezionando 31 trofei, compresi otto scudetti iberici e sei Coppe di Spagna L’annuncio tra le lacrime in conferenza stampa E’ stato lo stesso giocatore del Barca [Video] a dare l’annuncio nel corso di una conferenza stampa molto difficile e sofferta: ...

Andres Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni : dopo 22 anni qui so cosa significa essere un giocatore di questa squadra, per me la migliore del mondo'. Con queste parole Andres Iniesta ha annunciato fra le lacrime che al termine della stagione ...