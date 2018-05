Ancora un giorno di trattativa sui ministri

Il ritorno di Julija Skripal 'Sono Ancora viva e un giorno tornerò in Russia' : È ricomparsa agli occhi del mondo Yulia Skripal , la figlia 33enne dell'ex spia doppiogiochista russa Sergej , sopravvissuta col padre il 4 marzo a Salisbury a un tentativo di avvelenamento con un agente nervino che Londra ...

Passa a Vodafone - puoi attivare le Special Minuti Ancora per un giorno : Passa a Vodafone entro domani 21 maggio, si tratta di un vero e proprio last minute per attivare le Special Minuti, le tariffe low cost dell’operatore rosso che richiedono la portabilità del numero ed offrono ogni mese tanti Giga, da 10GB a 30GB, e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Le Special Minuti possono essere attivate in base all’operatore di provenienza e si rivolgono ai clienti di altri operatori ...

Londra - Ancora un'aggressione : uomo pugnalato in pieno giorno fuori dal National Theatre : Un giovane è stato pugnalato durante un litigio in pieno giorno al di fuori del National Theatre nella South Bank di Londra . La polizia è stata chiamata sulla terrazza fuori dal teatro...

Salvini : “Datemi Ancora qualche giorno”. E attacca Berlusconi : “Meglio lavori umili che altri in giacca ma con mazzette” : “Datemi ancora qualche giorno” dice Matteo Salvini a Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemi ancora qualche giorno – spiega Salvini – ...

Salvini : «Datemi Ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier» Video Molise - chiusi i seggi e via allo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Governo - Salvini : «Datemi Ancora qualche giorno - non voglio sbagliare» : Nel giorno del Molise il leader della Lega Matteo Salvini va a Monfalcone , Gorizia, e da là chiede tempo: 'Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e ...

Salvini : “Datemi Ancora qualche giorno” : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni. Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento”. Così Matteo Salvini a Monfalcone per le regionali in Friuli Venezia Giulia.“Andremo al governo ...

Salvini : al governo solo se potrò mantenere le promesse. Datemi Ancora qualche giorno : "Spero di tornare i primi di maggio a Monfalcone per festeggiare Fedriga governatore, per tornarci da presidente del Consiglio", dice il leader della Lega concludendo il comizio a sostegno della candidatura di Fedriga alla presidenza della regione Friuli Venezia Giulia

Salvini : «Datemi Ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier » Voto in Molise - alle 23 al via lo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Salvini : «Per il governo? Datemi Ancora qualche giorno» : «Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Monfalcone , Gorizia, ...