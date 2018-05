Ancora guai per il Milan | ora Li Yonghong vuole fare causa a Fininvest

Samsung Galaxy S9 : Ancora guai in vista? Le cose da sapere per i clienti : Samsung Galaxy S9 ed S9 Plus, per forza di cose, tornano molte volte al centro delle speculazioni mediatiche. E' noto quanto clamore possa eventualmente suscitare un problema di un telefono che costa così tanto, ma è anche vero si assiste a notizie la cui diffusione si allarga a macchia d'olio e che poi finiscono in una bolla di sapone. Potere di speculazioni mediatiche, finalizzate a far più rumore possibile, considerata quanto alta sia ...