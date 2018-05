Ancora denunce al GF 2018 | stavolta ANCHE LEI ha deciso di intervenire

gossippiu

: Buongiorno ragaa, leggendo i tweet ho saputo che Fabiana è fidanzata da 4 anni.. ehm.. oddio ?? vabbè, spero riesca… - Obvsessmaljk : Buongiorno ragaa, leggendo i tweet ho saputo che Fabiana è fidanzata da 4 anni.. ehm.. oddio ?? vabbè, spero riesca… - 1976Lis : RT @MyMoonlight97: @Hissokachan Non votare nessuno, tanto decidono loro. Non sprecate i vostri soldi. Dopo 1000 denunce e mille fatti grav… - MyMoonlight97 : @Hissokachan Non votare nessuno, tanto decidono loro. Non sprecate i vostri soldi. Dopo 1000 denunce e mille fatti… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Filippo Contri denunciato per maltrattamenti sugli animali: le dichiarazioni della madre non sono servite a fermare le proteste di chi chiede l'espulsione dal Grande Fratellodel concorrente, che è stato denunciato per aver pronunciato una frase sul suo modo di educare i cani. Non è piaciuta nela difesa di Barbara d'Urso, a dire il vero, e il fatto che non siano stati presi provvedimenti verso Filippo hanno acceso ancor di più gli animi: gruppi di animalisti si sono riuniti fuori dalle mura di Cinecittà per protestare. La mamma di Filippo si è sentita in dovere di. "Apprendo con sommo stupore dai quotidiani che mio figlio Filippo Contri sarebbe stato denunciato per reati gravissimi (maltrattamento sugli animali e istigazione a delinquere) solo per alcune frasi (estrapolate da un discorso più ampio) pronunciate nel corso di una diretta del programma ...