sportfair

: RT @Sport_Fair: Ancelotti replica ad Allegri: botta e risposta tra rivali per lo scudetto! - UgoBaroni : RT @Sport_Fair: Ancelotti replica ad Allegri: botta e risposta tra rivali per lo scudetto! - Sport_Fair : Ancelotti replica ad Allegri: botta e risposta tra rivali per lo scudetto! - webbeloz : @FBiasin riflessione per chi nelle prossime replica.... #Sarri > Out #Ancelotti > In - Sarri porta $ clausola - re… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Serie A, Massimilianoe Carlosi sfideranno in questa stagione nel duello ormai consueto tra Juventus e Napoli “Grazie Max, un onore confrontarmi con te”. Il neo allenatore del Napoli Carlocosì, su Twitter, al collega della Juventus Massimilianoche ieri, sempre attraverso il social network, gli ha dato il suo bentornato in Serie A: “Bentornato in Italia mister! La Serie A ritrova un’eccellenza del nostro calcio”. (Spr/AdnKronos) L'articoloadtraper loSPORTFAIR.