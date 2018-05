ANCELOTTI NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI Ufficiale | Spalletti | ' È un segnale di crescita'

Carlo ANCELOTTI è il nuovo allenatore del Napoli : ... "Lo ringrazio per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo, prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ...

Carlo ANCELOTTI è il nuovo allenatore del Napoli : i particolari della trattativa Video : Carlo Ancelotti sara' il nuovo allenatore del Napoli. Dopo aver ottenuto successi con Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayer, l'allenatore è pronto ad un nuovo ciclo di successi. Il curriculum è uno dei più rosei in circolazione: 19 trofei con le squadre prima citate. Molti lo ricorderanno per i successi in rossonero, specie per la vittoria nel 2013 della Champions League. Proprio con il Milan sono arrivati ben 8 trofei, uno per ciascuna ...

Carlo ANCELOTTI è il nuovo allenatore del Napoli : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli: oggi, ha firmato un contratto di tre anni con il presidente Aurelio De Laurentiis e prenderà il posto di Maurizio Sarri. Sul sito ufficiale del Napoli è stata pubblicata una foto di The post Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli appeared first on Il Post.

ANCELOTTI è il nuovo allenatore del Napoli - finisce l’era Sarri : i dettagli del contratto : Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del club: l’ex allenatore di Milan e Real Madrid sostituirà Maurizio Sarri Tre anni intensi, di spettacolo, bel gioco e trionfi. Ma senza aver mai centrato il bersaglio grosso: si chiude così, questa sera, l’era di Maurizio Sarri al Napoli. La società partenopea ha infatti ingaggiato ufficialmente Carlo Ancelotti come nuovo allenatore. Il Napoli ha reso ufficiale ...

Calcio - Carlo ANCELOTTI NUOVO allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...

