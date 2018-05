: Treno contro Tir nel Torinese, Anas: camion non ha rispettato norme #Caluso - MediasetTgcom24 : Treno contro Tir nel Torinese, Anas: camion non ha rispettato norme #Caluso - CybFeed : #News #Anas: camion non ha rispettato norme - NotizieIN : Anas: camion non ha rispettato norme -

"Il trasporto eccezionale che ha causato l'incidente mortale in corrispondenza del passaggio a livello in località Arè, nel territorio comunale di Caluso, Torino, non hale condizioni generali di utilizzo dell'autorizzazione da parte di". Lo riferisce"Non ho deciso il percorso. Non decido nulla, mi guida l'equipaggio in cuffia perché con il carico la visibilità è fortemente ridotta",si difende l'autista accusato di disastro ferroviario e omicidio colposo.L'Orsa dichiara 4 ore di sciopero sabato 26 dalle 10 alle 14.(Di giovedì 24 maggio 2018)