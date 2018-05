blogo

: RT @tvblogit: Amici 17: Sofia Loren e Carla Fracci ospiti della semifinale - MandronePeppe : RT @tvblogit: Amici 17: Sofia Loren e Carla Fracci ospiti della semifinale - famigliasimpson : @GiusCandela Che boom domenica Sofia Loren ad Amici ?? - GPasqui : RT @tvblogit: Amici 17: Sofia Loren e Carla Fracci ospiti della semifinale -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sbadaboom: ladiandrà in onda domenica 27 maggio su Canale 5 con un parterre dida fare invidia al Festival di Sanremo. Colpisce, anzitutto, la presenza di. L'83enne, vera grande diva del cinema italiano, è al debutto assoluto in un programma del genere ed è senz'altro un ottimo colpo messo a segno da Maria De Filippi e dalla sua squadra di lavoro. Le sue ultime ospitate televisive sono andate in scena nel 2014 a Che tempo che fa e nel 2015 a Andrea Bocelli - Il mio cinema.Altra diva, altra corsa. Sarà presente in studio anche, iconadanza, anche lei al suo debutto nel talent show di Canale 5. Tra gli altri, sono stati annunciati Annalisa (si esibirà insieme con Emma alla squadra Bianca), Christian De Sica Riki (si esibiranno insieme alla vincitriceCategoria Danza Lauren dei Blu), Gino Paoli e Gigi D’Alessio ...