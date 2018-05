Ambiente | a Modena 36 milioni per la sicurezza di argini e fiumi 

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018)e fiumi più sicuri nel territorio Modenese. Circa 36di euro, di cui un ulteriore pacchetto di 3e 200 mila dalla Regione, sono in arrivo aper nuovi interventi didel nodo idraulico, colpito dall’alluvione del gennaio 2014. I fondi aggiuntivi per oltre 3derivano dai risparmi di spesa su precedenti lavori, pronti ad essere reinvestiti in nuove opere. Entro l’estate, inoltre, prenderà il via il maxi cantiere da 6e 700 mila euro curato da Aipo per la sistemazione delle difese del fiume Secchia: interesserà i comuni di Campogalliano e, fino all’attraversamento della linea dell’Alta velocità ferroviaria. Per quanto riguarda i nuovi appalti un secondo stralcio di 12di euro verrà appaltato a luglio: riguarderà il tratto di valle del fiume fino al confine con la provincia di Mantova. Mentre per il ...