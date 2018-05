Amazon cancella l' account di chi fa troppi resi

Everything Sucks! e Mozart in the Jungle cancellate - Netflix e Amazon dicono addio alle due comedy : Netflix e Amazon hanno deciso di dire addio a due delle loro serie comedy: si tratta di Everything Sucks! e Mozart in the Jungle, cancellate rispettivamente dopo una e quattro stagioni. Gli annunci della fine delle due serie sono arrivati praticamente in simultanea nella giornata di venerdì 6 aprile, entrambi riportati in esclusiva dal magazine statunitense The Hollywood Reporter. Creata da Ben York Jones e Michael Mohan, Everything Sucks! è ...