Alle 19 saremo in diretta con Dark Souls Remastered

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Un'altra serata in compagnia delle imperdibili dirette di Eurogamer.it! L'appuntamento si rinnova anche per oggi e, nello specifico, stasera giocheremo al celebre League of Legends.Saprete ormai tutti di che gioco si parla, uno dei titoli del panorama PC più apprezzati ma anche uno dei principali esponenti del genere MOBA.A partire dAlle ore 20 potrete seguire la diretta dedicata a League of Legends, in compagnia di PomodoroZen, sul nostro ...

Alle 18 saremo in diretta con State of Decay 2 : Manca poco più di una settimana all'uscita nei negozi di State of Decay 2, la nuova, attesa produzione di Undead Labs il cui lancio è fissato per il prossimo 22 maggio. La diretta di Eurogamer.it di questo pomeriggio è proprio dedicata a questo seguito, quindi se voleste avere un assaggio in anticipo di State of Decay 2 non potrete assolutamente perdervi questa trasmissione.Un'occasione assolutamente unica per dare un'occhiata al gioco prima ...

Alle 20 saremo in diretta con Destiny 2 e l'espansione La Mente Bellica : Oggi, 8 maggio, è il giorno dell'arrivo della nuova espansione di Destiny 2, La Mente Bellica, recenteMente protagonista dell'esplosivo trailer di lancio.L'imperdibile diretta di questa sera è dedicata proprio alla seconda espansione dello sparatutto di Bungie che, come probabilMente già saprete, si concentrerà sulla figura di Ana Bray, una guardiana data per dispersa che sta indagando sul suo passato tra le calotte polari di Marte. A partire ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it che quest'oggi e in particolare questa sera avranno per protagonista assoluto uno dei giochi di maggior successo del panorama PC: League of Legends.Un'occasione imperdibile per dare un'occhiata in diretta a uno dei principali esponenti del genere dei MOBA.Per non perdersi la nostra diretta, appuntamento Alle 20:00 in compagnia di PomodoroZen. Per seguirci vi basterà dirigervi sul nostro canale ...

Inter-Juve - SpAlletti : "Se loro sono arrabbiati noi saremo ferocissimi" : La sconfitta della Juventus contro il Napoli non è un problema per l'Inter e per Luciano Spalletti: "Se loro saranno arrabbiati noi saremo ferocissimi: è sette anni che non vinciamo niente", ha detto ...

SpAlletti : "Il pareggio non serve - saremo feroci" : Il tecnico: "Juve più arrabbiata dopo lo 0-1 col Napoli? Lo dite a noi che non vinciamo da sette anni. I nostri tifosi sono a punteggio pieno"

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Si rinnova anche questa sera l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con il celebre League of Legends. Ormai lo conoscerete molto bene, stiamo parlando di uno dei giochi del panorama PC più apprezzati e uno dei principali esponenti del genere MOBA.A partire dAlle ore 20 potrete seguire la diretta, in compagnia di PomodoroZen, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.Read ...

Alle 22 saremo in diretta con la demo di Detroit : Become Human : In questa prima parte di 2018 i possessori di PlayStation 4 non possono di certo lamentarsi, sull'ammiraglia di Sony sono approdati e approderanno giochi di un certo peso. Durante questo mese i giocatori hanno già messo le mani su God of War e per maggio è previsto l'arrivo di un altro attesissimo titolo, ovvero Detroit: Become Human di Quantic Dream.Il gioco è entrato ufficialmente in fase gold e, per festeggiare il traguardo, gli sviluppatori ...

Alle 20 saremo in diretta con League of Legends : Tornano anche questa sera le imperdibili dirette di Eurogamer.it. L'appuntamento di questa sera avrà come protagonista il famoso League of Legends.Stiamo parlando di uno dei giochi del panorama PC più apprezzati e uno dei principali esponenti del genere MOBA.A partire dAlle ore 20 potrete seguire la diretta, in compagnia di PomodoroZen, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina Facebook o sul canale YouTube.Read more…

Alle 21 saremo in diretta con Nerding After Dinner : giochiamo a Rocket League : Anche per questa sera si rinnova l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e, in particolare, con la rubrica Nerding After Dinner.Questa sera il protagonista sarà l'apprezzato Rocket League di Psyonix!A partire dAlle ore 21, potrete seguire la diretta in compagnia dei nostri Gabriele Carollo e Andrea Forlani, inoltre potrete giocare insieme a noi a Rocket League in versione PS4!Read more…

Alle 18 saremo in diretta con Yakuza 6 : Torna anche oggi l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it!In particolare oggi il focus sarà su Yakuza 6, un'altra delle esclusive di peso per PS4 di quest'anno, che si affianca a God of War in arrivo tra pochi giorni, Detroit: Become Human previsto per maggio e Spider-Man in uscita a settembre.A partire dAlle ore 18 potrete seguire la diretta, in compagnia di Giuseppe Carrabba, sul nostro canale ufficiale Twitch, sulla pagina ...

Alle 17 saremo in diretta con Dark Souls III nella rubrica Praise The Shame : Tempo di un nuovo appuntamento con una diretta in compagnia di Eurogamer.it e in particolare di una nuova rubrica denominata Praise the Shame. In questa serie di live ci occuperemo di un titolo che rappresenta il terzo capitolo di un franchise che ha deliziato una marea di giocatori e che ha dato vita a un intero genere: ci tufferemo insieme nell'universo di Dark Souls III. In attesa del ritorno dei prossimi progetti di From Software vale la ...