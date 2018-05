Alla scoperta di Ottotipi | una nuova casa editrice in cerca di ' lettori curiosi'

Lussemburgo : tour su due ruote Alla scoperta di uno dei Paesi più piccoli al mondo : Uno dei più piccoli stati del mondo, il Lussemburgo ha molto da offrire ai suoi visitatori: nonostante le piccole dimensioni, infatti, questo Paese situato nel cuore d’Europa offre ai turisti attrazioni e attività per ogni tipo di viaggiatore, per scoprire il territorio, la sua storia, le sue tradizioni e la sua identità. In soli 2.500 Km quadrati – 82 Km di lunghezza e 57 Km di larghezza – il territorio lussemburghese permette di immergersi in ...

Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : in Sardegna Alla scoperta del Villaggio Minerario disabitato di San Vito : “Nella Sardegna sud-orientale e precisamente in una zona del Sarrabus (nome derivante dall’antica Sarcopos) a pochi km dalle bellissime spiagge granitiche della costa tirrenica, c’è un antico Villaggio Minerario e lo vedremo. Si tratta del Villaggio Minerario di San Vito, paesino di 3800 abitanti dove l’attuale economia è ancora concentrata sulla pastorizia, l’agricoltura, con agrumeti, oliveti vigneti, l’agriturismo, ...

'Erbe del casaro' - Alla scoperta dell'Altobrembo : ... massaggi, e molte altre attività per tutti; " Sabato 2 e domenica 3 giugno : in concomitanza con Erbe del Casaro si svolgerà " Orobie Bike Fest ", iniziativa dedicata agli appassionati del mondo ...

Alla scoperta del mondo del vino - tornano gli eventi di Cantine aperte - : Si svolgeranno nel fine settimana del 26 e 27 maggio e verranno ospitati all'interno di circa mille aziende vinicole in tutta Italia. Un'occasione per scoprire segreti della vinificazione e tesori ...

Weekend fuori porta : Alla scoperta dell’Adda di Leonardo : Una gita fuori porta alla scoperta del fiume Adda permette non solo di conoscere location importanti dal punto di vista storico, visto che furono frequentate da Leonardo da Vinci, ma anche di entrare in contatto con paesaggi naturali pressoché incontaminati, senza che ciò implichi allontanarsi troppo dalla città. Ecco perché i lombardi non possono fare a meno di conoscere l’Ecomuseo dell’Adda di Leonardo: non un museo classico, ...

Alla scoperta del Compound di MXGP PRO in un nuovo video : Milestone è fiera di annunciare il ritorno di Compound, una delle caratteristiche di MXGP più amate dai fan, progettata come un'area di allenamento ancora più ampia, in cui i giocatori possono migliorare ulteriormente le loro capacità di guida, partecipare a sessioni di allenamento adrenaliniche e partecipare a elettrizzanti gare su diversi percorsi con condizioni meteorologiche variabili. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale dedicato a ...

Alla riscoperta di Giacomo Casanova il più grande libertario del Settecento : Quello che cerchi, Giacomo, è solo un posto nel mondo: sotto i riflettori. Non è che allora la sfida fosse diversa da adesso. Sei figlio di un'attrice e di un ballerino, ma non è detto che lui sia tuo ...

Alla scoperta dell'ambizioso sviluppo di Days Gone in un nuovo video : Dopo la saga di Syphon Filter (che molti fan vorrebbero prima o poi rivedere sulle console Sony), i ragazzi di Sony Bend Studio hanno sostanzialmente smesso di sviluppare per le console ammiraglie di Sony impegnandosi in progetti per PSP (Syphon Filter: Dark Mirror, Syphon Filter: Logan's Shadow e Resistance Retribution) e PlayStation Vita (Uncharted: Golden Abyss e Uncharted: Fight for Fortune). Anche per questo motivo Days Gone è un progetto ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” Alla scoperta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

La cooperazione giapponese Alla scoperta di quella emiliana - : Va ricordato che già nel 2013 Naonori Tsuda, docente di economia all'Università St. Andrew's di Osaka, aveva visitato la Valle dei cavalieri, nell'ambito di una ricerca internazionale sulla ...

Ritrovata su un Papiro di Ercolano un'opera di Seneca il Vecchio. La scoperta Alla Biblioteca Nazionale. : Si tratta dell'unica Biblioteca dell'antichità pervenuta fino a noi in tutto il mondo, seppure non nella sua completezza e in parte deteriorata dall'eruzione vesuviana del 79 d.C. I rotoli ci hanno ...

A bordo di un camper Alla scoperta della Sicilia più autentica : ... hanno intervistato 34 persone che, con il proprio lavoro, rappresentano un grande motivo d'orgoglio per questa terra e che, da parte loro, non vorrebbero abitare in nessun altro posto al mondo. Da ...

Giornate AIGAE : dal 23 Maggio al 3 Giugno Alla scoperta dell’Italia della Biodiversità - dei Giardini Botanici - delle Riserve Naturali : “Con le Giornate Nazionali la grande opportunità di entrare in Giardini Botanici ed in Riserve Naturali. In Sardegna al tramonto escursione Naturalistica con i riflessi serali di una delle spiagge più belle della casta sul sistema duale nell’area del Sito di Interesse Comunitario di Punta Santa Giusta. In Toscana itinerario lungo stradine bianche e sentieri ed attraverseremo i paesaggi più suggestivi del sito Unesco Val d’Orcia alla scoperta ...