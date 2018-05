Al via il festival della lettura del Sud | a San Domenico Napoli Città Libro

PERUGIA - AL via KIDSBIT FESTIVAL : Il collettivo di giovani artisti multimediali Antica Proietteria , capaci di creare effetti speciali e spettacoli strabilianti, prepareranno un grande spettacolo di luci, immagini e colori che ...

Sementi Festival 2018 : domani al via con l’anteprima : Dalla sostenibilità economica in rapporto alla fertilità del suolo all’aumento delle malattie professionali in relazione all’uso dei fitofarmaci, fino a concrete esperienze agricole biologiche. Di questo e tanto altro si parlerà nell’ambito dell’incontro “Agricoltura biologica: opportunità di reddito e tutela della salute”che avrà luogo domani venerdì 25 maggio a partire dalle ore 21.00 presso il Salone ...

Al via la prima edizione del Festival inBellezza. In mostra le bellezze della nostra terra : Tutto ciò sarà raccontato attraverso una grande varietà di mezzi, che includono esposizioni in piazza, presentazioni in sala, mostre, ma anche concerti e spettacoli. Per incentivare la partecipazione ...

Foligno - al via il Festival L'Altra Mente : Foligno Prenderà il via giovedì 24 maggio a Foligno la II edizione del Festival L'Altra Mente , l'evento dedicato al disagio mentale promosso dall' Associazione Liberi di Essere in collaborazione con ...

Bracciano - al via il Festival dello Street Food : Non mancherà la compagnia del CIRCUS VILLAGE, capitanata dall'agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi, che vi stupiranno con tanti colatissimi spettacoli e suggestive ...

Al via domani il Festival LAIV action : fino al 29 maggio performance artistiche e laboratori : Martedì 22 e mercoledì 23 maggio due classi di studenti e cinque 'Ambasciatori' assisteranno agli spettacoli di LAIV action e produrranno delle 'instant critiche' che proporranno al pubblico del ...

Orvieto - al via il "Festival Arte e Fede" : ... evento organizzato dall' Associazione IubilArte che anche per il 2018 ospiterà personaggi illustri del mondo della cultura, ognuno legato con il proprio percorso di vita al mondo dell'Arte e della ...

Al via la XXIIIedizione del 'Festival Arte e Fede' ad Orvieto : Da oltre 10 anni il festival propone una variegata offerta culturale nelle due settimane precedenti la Festività del Corpus Domini con la compresenza di mostre, spettacoli, concerti, incontri e ...

Auditorium al via l’ottava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio : l’ottava edizione del Festival del Verde e del Paesaggio, dal 18 al 20 maggio sul Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, si annuncia sorprendente, divertente e colta. Fiori, piante, giardini, paesaggi, incontri, lezioni, moda, musica e teatro danno vita al più innovativo evento nazionale, capace di richiamare oltre 21.000 visitatori insieme ai massimi esperti e professionisti del settore. Un’esperienza immersiva, con ...

Al via la 17edizione del Festival della Cultura Mediterranea di Imperia in concomitanza con la Fiera del Libro foto : Alla sezione junior sarà dedicata un'area centralissima con l'allestimento di palcoscenico per spettacoli a tema con momenti di lettura e di animazione dedicati , a cura della giornalista Giusy ...

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile : Un Festival che dura 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, con oltre 600 appuntamenti in tutta Italia tra convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flashmob, che coinvolgeranno il mondo dell’economia, dell’impegno sociale, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dello sport. Dal 22 maggio al 7 giugno è in programma la seconda ...

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile : ... presso la Camera dei Deputati, quando "il frutto di questo lavoro verrà presentato alle massime cariche dello Stato e alle istituzioni, testimoniando che l'economia e la società italiana sono già in ...

Roma - al via il Festival del verde e paesaggio all'Auditorium Parco della Musica : cultura corsi e mestieri in mostra : Al via domani e fino a domenica 20, l'ottava edizione del Festival del verde e del paesaggio, sul giardino pensile dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Fiori, piante, giardini, paesaggi, ...

Mantova : al via domani il Food&Science Festival - prima giornata dedicata alla formazione professionale e alle scuole : Inizia domani a Mantova il Food&Science Festival che, fino a domenica 20 maggio, indagherà le relazioni tra cibo e scienza attraverso oltre 200 conferenze, incontri, laboratori, spettacoli, mostre e degustazioni. Quest’anno a tema equilibrio, il Festival vedrà la partecipazione di esperti carismatici e autorevoli come “l’Indiana Jones della birra” Patrick McGovern, il fisico e divulgatore scientifico Alessio Perniola, gli antropologi Marino ...