Al premier serve un'agenda per la crescita : Il Presidente Mattarella si è convinto che di fronte all'ingarbugliarsi della situazione politica l'unica soluzione per evitare il ritorno ad una

Governo - attesa per premier. Salvini : fiducia. Di Maio : Tav non serve - : Oggi nuovo incontro tra i due leader per arrivare a un nome condiviso da sottoporre lunedì al presidente della Repubblica Mattarella: si fa strada l'ipotesi di una figura proposta dai pentastellati. ...

Di Maio : “premier? Sarà una persona amica del popolo”. E sulla Tav : “Diremo alla Francia che non serve più” : Chi Sarà il presidente del Consiglio del governo Lega-M5s? “Si va verso una persona amica del popolo. Ho detto ‘amica’, perché ‘persona’”. Luigi Di Maio passeggiando per le strade di Ivrea con il candidato sindaco M5s ha ribadito che non farà il nome del futuro premier alla stampa. Ma ha anche fatto capire che si guarda a una figura terza. E rivolgendosi ai giornalisti, scherzando ha detto: “Fate un ...

Governo - Salvini : “distanza con Di Maio”/ “Lega stima M5s - ma serve tempo per contratto. premier? Nessun nome” : Governo, ultime notizie live: consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli Premier? Di Maio smentisce. Lega-M5s al lavoro sul contratto: "serve ancora tempo", Salvini "ancora distanza sui temi"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:55:00 GMT)

GOVERNO LEGA-M5S - SERVE TEMPO A SALVINI E DI MAIO/ Consultazioni Mattarella : premier - nessun nome al Quirinale : GOVERNO, ultime notizie live: Consultazioni Mattarella, Giulio Sapelli premier? "Piena disponibilità", ma Di MAIO smentisce. LEGA-M5S al lavoro sul contratto: "SERVE ancora TEMPO"(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:55:00 GMT)

premier League : Tottenham in Champions - al Chelsea serve un miracolo : Kane stende il Newcastle e lancia gli Spurs, l'Huddersfield frena i Blues. Tris City al Brighton, Arsenal sconfitto dal Leicester

Elezioni anticipate? Al Pd serve un candidato premier : Voto a luglio o a ottobre , il P artito Democratico si interroga già sul percorso di avvicinamento ad una campagna elettorale che nessuno nel partito avrebbe voluto sostenere. Tra i dem c'è la ...

Cottarelli : 'Io premier? No - serve un politico o si ritorna al voto. Non credo che governo Lega-M5S aumenterebbe lo spread' : Secondo Carlo Freccero, anche lui ospite della trasmissione, l'economista e' in pole per diventare ministro dell'Economia: 'Ho sempre detto che per un italiano fare il ministro e' un onore, ma ...

Guardiola : “Serve il Var anche in premier - guardate la Juve…” : Guardiola: “Serve il Var anche in Premier, guardate la Juve…” La Premier League non ha ancora scelto di utilizzare il Var e non lo farà nemmeno la prossima stagione, come deciso ufficialmente venerdì. Una rinuncia che non trova d’accordo Guardiola: “Penso che il City fosse d’accordo ma altri top club, lo United e il Chelsea, […]

City - Guardiola : "Serve il Var anche in premier - guardate la Juve..." : Il tecnico spagnolo: "United e Chelsea non hanno voluto la tecnologia, ma gli arbitri devono essere aiutati"

Karate - premier League Rabat 2018 : in Marocco arriva un solo podio per l’Italia. Serve una svolta in vista degli Europei : Si è svolta questo fine settimana a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. L’Italia porta a casa un solo podio, con il terzo posto ottenuto nel kata a squadre femminile. Una gara quindi non particolarmente positiva, visto che si trattava anche dell’ultimo grande appuntamento prima degli Europei, che si svolgeranno a Novi Sad dal 10 al 13 maggio. Andiamo quindi ...

Giorgetti (Lega) : “Si inizi a ragionare su un premier terzo - serve passo indietro di tutti” : Il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, sostiene che si debba iniziare a pensare alla figura di un premier terzo rispetto a quelli finora in campo, chiedendo senso di responsabilità e, se necessario, un passo indietro a tutti.Continua a leggere

Salvini : un onore fare il premier ma se serve pronto a farmi da parte : Il segretario della Lega si dice disposto a rinunciare pur di portare avanti il suo programma e annuncia che presenterà 10 punti programmatici fondamentali a Mattarella

La sfida di Salvini : 'premier al centrodestra - serve una scossa al Sud' : Matteo Salvini, gli italiani, che hanno votato in massa e con poche astensioni, adesso vogliono sapere chi ci governa. Ce lo può dire? 'Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in ...