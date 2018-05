Agricoltura | il CREA mette in campo la ricerca per il rilancio del mais italiano

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il 2017 è stato un anno da dimenticare per il, con la siccità che causato elevato e continuo stress idrico e termico per la coltura, determinando rese inferiori del 6,7% rispetto alla media degli ultimi 5 anni, anch’essa caratterizzata da un trend negativo, con un calo produttivo davvero preoccupante, sia in termini di rese (-2,5 milioni di tonnellate) che di superfici coltivate (-300.000 ha circa). Per favorire ildel– strategico per la zootecnia italiana e per la salvaguardia dei prodotti “made in Italy”-, ilCerealicoltura e Colture Industriali, (con la sede di Bergamo, storicamente vocata allo studio del) ha coordinato, il progetto triennale “Rete Qualità Cereali plus – RQC+-”, svolto in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università Cattolica di Piacenza e finanziato dal Mipaaf, i cui risultati finali, vengono presentati oggi ...