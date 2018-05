: Aereo abbattuto, Mosca respinge accuse - NotizieIN : Aereo abbattuto, Mosca respinge accuse - CybFeed : #News #Aereo abbattuto, Mosca respinge accuse - TelevideoRai101 : Aereo abbattuto, Mosca respinge accuse -

I russi non sono responsabili dell'abbattimento in Ucraina dell'della Malaysia; i missili dinon hanno mai varcato il confine ucraino. Lo dice il ministero della Difesa,ndo ledegli investigatori internazionali, secondo cui l'è stato colpito da un sistema Buk proveniente dalla base militare russa a Kursk. Il ministero aggiunge che già poche ore dopo la tragedia, sono state fornite prove rilevanti del non coinvolgimento delle forze russe.(Di giovedì 24 maggio 2018)