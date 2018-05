Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...

«Pechino Express 2018» : Adriana Volpe nel cast? : Sorride, Adriana Volpe. Sorride come non sorrideva da tempo. Dopo l’addio ai Fatti Vostri e la lontananza dal collega Giancarlo Magalli sembra come rinata, fresca, pronta a nuove avventure. E così, dopo il Mezzogiorno in Famiglia che conduce tutti i sabati e le domeniche, ecco una nuova sfida: quella di concorrente della prossima edizione di Pechino Express, al via in autunno su ...

Adriana Volpe 'scippata' da Pechino express al GF VIP? Ecco cosa è successo : Il prossimo autunno tornerà sempre su Rai 2 e con al timone Costantino della Gherardesca Pechino express , giunto oramai alla sua 7° edizione: nel calderone dei concorrenti, spunta il nome di un ...

Pechino Express 2018 : Adriana Volpe sarà nel cast? : Pechino Express 2018 news – Adriana Volpe sarà nel cast dell’adventure game di Rai 2? Secondo i rumors del momento, la conduttrice di Mezzogiorno in famiglia sarebbe già in trattative con la produzione. Pechino Express 2018 mantiene l’assoluta segretezza su location e cast dell’edizione di quest’anno, ma sembra proprio che Adriana Volpe sia fra i papabili a partecipare al programma. Pechino Express 2018: i rumors ...

Adriana Volpe dopo Mezzogiorno in Famiglia farà Pechino Express : Mezzogiorno in Famiglia: Adriana Volpe pronta per Pechino Express Adriana Volpe sembra essere pronta per iniziare una nuova avventura televisiva dopo la sua partecipazione a Mezzogiorno in Famiglia. Stando da quanto riportato Tv Blog, la presentatrice sarebbe stata scelta per formare il cast della nuova edizione di Pechino Express. Il game show di Costantino Della Gherardesca sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo, salvo cambi di ...

Adriana Volpe in Pechino Express 7? Tutto pronto per la nuova edizione dell’adventure game di Rai2 : Prime indiscrezioni su Pechino Express 7. La macchina produttiva si è avviata ormai da qualche settimana come confermato dallo stesso Costantino della Gherardesca reduce del tiepido successo ottenuto con The Voice of Italy fino a qualche settimana fa. Pechino Express 7 andrà in onda tra settembre e ottobre con la stessa formula di sempre: coppie di concorrenti pronti ad andare in giro grazie ai passaggi che riusciranno a procurarsi, al cibo ...

Adriana Volpe verso Pechino Express 7 (Anteprima Blogo) : La macchina organizzativa di Pechino Express è già da qualche settimana attiva. Secondo quanto risulta a Blogo, nel cast della nuova edizione dell'adventure game di Rai2, in onda, salvo sorprese, nell'autunno del 2018, ci dovrebbe essere Adriana Volpe. La storica conduttrice dei programmi di Michele Guardì (I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia) avrà così una nuova e stimolante opportunità professionale, prendendo parte al divertente ...

Adriana Volpe - incendio in casa : ‘Potevo morire fulminata’ : Paura per Adriana Volpe, protagonista di un incidente domestico che poteva risolversi in una vera e propria tragedia fortunatamente evitata. E’ la stessa conduttrice di Mezzogiorno in famiglia a raccontare in un’intervista al settimanale Nuovo quanto accaduto per colpa di uno scaldino elettrico che ha generato un incendio nella sua abitazione, quando era sola in casa con la figlia Gisele: Dopo essermi fatta una doccia sono andata a ...

Adriana Volpe - incendio in casa : "Potevo morire folgorata" : Adriana Volpe al settimanale Nuovo racconta i momenti di pericolo vissuti a causa di un incendio scoppiata nel bagno della sua casa. La causa delle fiamme è stata uno scaldino elettrico che la conduttrice avrebbe lasciato acceso per riscaldare l'ambiente mentre svegliava la figlia Gisele per poi farle il bagno. Dopo essermi fatta una doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che ...

Adriana Volpe - "Ho rischiato di morire bruciata" / Il racconto shock della conduttrice : "Non è stato facile" : Adriana Volpe ha rischiato di morire quando, a casa sua, è scoppiato uno scaldino elettrico e sono divampate le fiamme. Salve lei e sua figlia Gisele(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Adriana Volpe - l'orrore delle fiamme in casa con sua figlia : 'Potevo morire folgorata' : La showgirl Adriana Volpe è stata protagonista di un episodio drammatico. Come ha raccontato al settimanale Nuovo, la conduttrice ha svelato di aver rischiato la morte in occasione di un incidente domestico, mentre era in casa con sua figlia: "Dopo essermi fatta la doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele, ho sentito ...

“Ho rischiato di morire” . Il dramma di Adriana Volpe : per la prima volta - la presentatrice racconta ai fan quel terribile episodio mai svelato prima. Una ricostruzione davvero forte : L’avevamo lasciata protagonista di una querelle infinita, quella con il compagno di conduzione di una vita al timone de I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli, che aveva visto i due dirsele di tutti i colori davanti e lontano dalle telecamere con gli spettatori ad attendere una pace mai arrivata. Anzi. Adriana Volpe era tornata a parlare delle turbolenze con quello che ormai è soltanto un ex collega confermando addirittura di aver ...

Il racconto choc di Adriana Volpe : "Ho rischiato di morire bruciata" : Un racconto drammatico quello che Adriana Volpe ha affidato ad un'intervista sul settimanale Nuovo . La conduttrice ha svelato un episodio che l'ha riguardata molto da vicino. Un incidente domestico ...