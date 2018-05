Addio gastro e colonscopia | arrivano le capsule con ‘batteri intelligenti’

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Uno strumento tecnologico e avveniristico, studiato al Mit per ‘mandare in pensione’ esami fastidiosi come. Gli scienziati della Mit’s School of Engineering – si apprende – hanno creato un sensore da inghiottire come una pillola, dotato di batteri geneticamente modificati, in grado di diagnosticare sanguinamento nello stomaco e altri problemiintestinali. Questo approccio all’insegna di ‘batteri su chip’ combina i sensori prodotti a partire da cellule viventi con un’elettronica a bassissima potenza, che converte la risposta batterica in un segnale wireless leggibile da uno smartphone. “Combinando sensori biologici ingegnerizzati con l’elettronica wireless a bassa potenza, siamo in grado di rilevare i segnali biologici nel corpo, quasi in tempo reale, aprendo la strada a nuove capacità ...