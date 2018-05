A Roma convegno su Annalena Tonelli | uccisa in Somalia 15 anni fa

Convegno Sport e Digital - un valore per il sistema. A Roma - alla Scuola dello Sport - il 24 maggio : Se ne parlerà al Convegno Sport e Digital, Un valore per il sistema alla Scuola dello Sport del CONI di Roma , Largo Giulio Onesti 1, giovedì 24 maggio dalle 14 alle 17.30. Partecipazione gratuita. ...

Italia in Comune : domani a Roma il convegno : “Civici e cittadini insieme per un’idea Comune di governo”, è questo il titolo della seconda tappa nazionale del tour di Italia in Comune, il partito dei sindaci nato lo scorso 3 dicembre. La convention si terrà a Roma domenica 20 maggio a partire dalle ore 10.30 presso il Caffè Letterario in via Ostiense 95. Interverranno all’incontro, fra gli altri, il presidente Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, il coordinatore nazionale di Itc, ...

Bullismo e femminicidio - convegno a Roma : Presente l'Oro Olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri insieme ai campioni del mondo Giovanni De Carolis , pugilato pro Wba, e Simone Perrotta nelle vesti anche di responsabile dipartimento junior Aic.

Bullismo e femminicidio - convegno a Roma : Presente l'Oro Olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri insieme ai campioni del mondo Giovanni De Carolis , pugilato pro Wba, e Simone Perrotta nelle vesti anche di responsabile dipartimento junior Aic.

Bullismo e femminicidio - convegno a Roma : Presente l'Oro Olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri insiemeai campioni del mondo Giovanni De Carolis , pugilato pro Wba, eSimone Perrotta nelle vesti anche di responsabile dipartimentojunior Aic.

A Roma il convegno 'Oltre la terra - alla ricerca della vita' : Roma , askanews, Sabato 28 aprile 2018 si terrà a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il convegno 'Oltre la terra, alla ricerca della vita', promosso dal Centro Studi Astronomici Italia ...

Toscano (Roma Tre) al convegno del Messaggero : «Rivoluzione tecnologica ha stravolto il sistema di pensiero» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

NAZIONALIZZARE ALITALIA : GRANDE CONVEGNO A Roma : Cesare Pozzi , Docente di Economia Università Luiss "Guido Carli"ROMA, N atale Brunetto , Giornalista "AvioNews", Fiorina Capozzi , Giornalista del "Fatto Quotidiano", Gianni Dragoni , Giornalista-...

Roma - convegno nazionale sull tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in Italia : ...preso corpo in Italia un progetto di coordinamento e razionalizzazione in un unico testo della complessa normativa che riguarda la complessa legislazione in materia di sicurezza e salute nel mondo ...

LEGGE CINEMA - ANNO ZERO - Un convegno alla Casa del Cinema di Roma : Ma cosa cambierà davvero dopo la LEGGE Franceschini, tanto più in questa fase di incertezza politica? Come raccogliere l'eredità di una riforma ancora non pienamente applicata? Ne parlaremo con ...