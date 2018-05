A Prato Nevoso si riapre il Giro d’Italia | Yates si stacca e un super Pozzovivo fa

Maximilian Schachman ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia - da Abbiategrasso a Prato Nevoso : Il ciclista tedesco Maximilian Schachman ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia: 196 chilometri da Abbiategrasso a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo. Al traguardo Schachman ha preceduto lo spagnolo Rubén Plaza e l’italiano Mattia Cattaneo. Per la squadra belga della Quick-Step The post Maximilian Schachman ha vinto la 18ª tappa del Giro d’Italia, da Abbiategrasso a Prato Nevoso appeared first on Il Post.

Giro - Schachmann trionfa a Prato Nevoso : 17.26 Una tappa in fuga e successo a braccia levate per Maximilian Schachmann, che si aggiudica la 18.ma frazione (196 km da Abbiategrasso a Prato Nevoso) su Plaza e Mattia Cattaneo. Maglia rosa a oltre 11', con Yates che va in crisi nell'ultimo km e perde 28" da Dumoulin e Pozzovivo (ora rispettivamente a 28" e 2'43" dal leader). Il vincitore di tappa è scattato dopo appena 4km insieme con 11 compagni d' avventura. Il gruppo,ha lasciato ...

