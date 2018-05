“A Parigi insegno all’università | in Italia clima di sopraffazione E in otto anni non ho

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 maggio 2018) “Fin da quando ero bambino avevo capito che per realizzare i miei sogni me ne sarei dovuto andare da Palermo”. Fabrizio Li Vigni ha 30, una laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione e una valigia piena di ambizioni che non era possibile realizzare nella sua terra: “Una volta terminata la triennale sono andato a Barcellona per un master in Filosofia Contemporanea”, racconta. Ma c’era una cultura che più di ogni altra lo affascinava: “Quella francese. Guardavo film e leggevo romanzi in lingua, così ho sceltoper il mio secondo master e poi ho applicato per il drato in Sociologia delle Scienze all’Ehess (École des hautes études en sciences sociales)”. Tentativo andato a buon fine: “Sono al quarto anno e posso ritenermi più che soddisfatto del percorso che ho fatto finora. Da tre, sia alle matricole che agli altri ...