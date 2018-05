A Palazzo Real di Milano i Musei Vaticani in mostra

'Editori napoletani tra passato e presente" la Mostra bibliografica e documentaria a Palazzo Reale. : Il materiale selezionato dalle raccolte della Biblioteca nazionale racconta di strutture aziendali per lo più a carattere familiare, di relazioni con il mondo accademico e con gli ambienti culturali ...

Grande Fratello 15 : Il capoprogetto Andrea Palazzo difende il reality - ma il CAI (Centro Antiviolenza Italiano) lo denuncia : Grande Fratello 15, Andrea Palazzo: il capo progetto del reality show in onda in prima serata su Canale 5 difende a spada tratta il programma condotto da Barbara D’Urso. Palazzo, afferma che ci sono troppi pregiudizi intorno al programma e che in definitiva il reality vive e si alimenta di provocazioni. Provocazioni, frasi sessiste e bullismo ma i vertici Mediaset difendono il Grande Fratello Ammettiamolo. Mai come in questa edizione abbiamo ...

Grande Fratello 15 - Andrea Palazzo : "Troppi pregiudizi - reality si alimenta di provocazioni" : Tra provocazioni, frasi sessiste e bullismo, il Grande Fratello 15 sta facendo discutere parecchio. Se già il direttore dei palinsesti Marco Paolini aveva difeso il programma, ora interviene anche Andrea Palazzo, il capoprogetto storico del reality prodotto da Endemol. Il capo degli autori ha parlato con il settimanale Oggi."Noi abbiamo cercato storie estreme, a tratti spregiudicate e provocatorie, ma anche concorrenti con una personalità ...

Napoli - selfie sul trono di Palazzo Reale : è polemica : La mania dei selfie e delle foto da pubblicare sui social network sta sfuggendo di mano a molti, ma in alcuni casi rasenta il reato. Lo scorso 10 maggio a Palazzo Reale a Napoli si è svolta una serata organizzata dall'Associazione Wine&TheCity e durante la festa quattro donne si sono fatte fotografare sedute sul trono.Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli hanno commentato:"Una cosa è aprire i monumenti e i ...

Napoli - selfie sul trono di Palazzo Reale/ Come troniste di Uomini e Donne : sedute in 4 e con i tacchi : Napoli, selfie sul trono di Palazzo Reale. Come troniste di Uomini e Donne: sedute in 4 e con i tacchi. Chi doveva sorvegliare? Le ultime notizie sul caso che sta indignando la città(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 17:55:00 GMT)

Napoli - in quattro sedute sul trono dei Borbone a Palazzo Reale : ira social : 'Una cosa è aprire i monumenti e i musei per raccogliere fondi utili a preservarli e a garantire costi bassi per i biglietti, ben altro, invece, è mettere a rischio quelle strutture e quel che ...

"Un Ponte - una storia …" a Palazzo Pantaleo in occasione dei 60 anni della realizzazione del Ponte Girevole di Taranto : ...eventi culturali per valorizzare il patrimonio culturale della nostra città allineandoci agli obiettivi dell'Agenda 2030 per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. ...

Matematica e Cultura - mercoledì 16 a Palazzo Reale con Renato Carpentieri e Maurizio De Giovanni a cura della Fondazione Premio Napoli. : ... Presidente Fondazione Premio Napoli Emilio Ambrisi, Presidente Mathesis, Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche Emilia Di Lorenzo, Docente di Metodi matematici dell'economia e delle ...

Palermo : gruppo detenuti in visita a Palazzo Reale (2) : (AdnKronos) - La sinergia tra le Istituzioni che si pongono al servizio del cittadino è, certamente, il fondamento di questa lodevole iniziativa. Ne è convinto il professore Giuseppe Verde, ordinario di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Palermo. “Questo appuntamento si inquadra in

Detenuti in visita a Palazzo reale : L'arte rende liberi. Un gruppo di Detenuti del Carcere di Pagliarelli di Palermo per una giornata in visita premio a Palazzo reale. Alcuni Detenuti che hanno frequentato il corso 'L'uomo in relazione ...

Tensione in Arabia Saudita - spari vicino al Palazzo reale fanno pensare a un colpo di stato ma era un drone : Tensione in Arabia Saudita, spari vicino al palazzo reale fanno pensare a un colpo di stato ma era un drone Tensione in Arabia Saudita, spari vicino al palazzo reale fanno pensare a un colpo di stato ma era un drone Continua a leggere