Festival della Bellezza, omaggio a Lucio Dalla, Ron racconta: “Un’opportunità meravigliosa di ...

Palermo : nuova aggressione in ospedale - medico colpito da marito paziente : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – Una nuova aggressione a un medico in ospedale. E’ accaduto ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo, dove un medico è stato raggiunto da un pugno sferrato dal marito di una paziente. Secondo una rima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito il giovane medico per la lunga attesa per fare una Tac per la moglie. La donna era già andata al pronto soccorso ma ...

Giappone : leading index marzo cala a 104 - 4 punti : Roma, 24 mag. (AdnKronos/dpa) – cala più del previsto il leading index Giapponese, che misura le attese sull’attività economica futura. Secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio di Gabinetto, l’indice è calato a 104,4 punti dai 105,9 punti di febbraio. La stima iniziale di marzo indicava 105 punti. Il coincident index, che misura l’attività economica corrente è salito invece a 116,3 punti rispetto ai 116 di febbraio. ...

Inter - Spalletti sulla qualificazione Champions : “sono felicissimo” : “Sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo – ha spiegato Spalletti all’uscita della sede -. Tocchiamo il paradiso con un dito”. Sono le parole di Luciano Spalletti al termine di un incontro con cui il tecnico dell’Inter e la società nerazzurra hanno messo a punto gli ultimi dettagli per il rinnovo contrattuale. Spalletti ha incontrato oggi i vertici della società nerazzurra, ...

Champions League : Zidane - l'uomo che volle farsi Real : Potrebbe essere il primo allenatore di sempre a vincere tre volte consecutive la coppa. Perché la sua squadra è come lui: flessibile, camaleontica, fatta di genio e di classe

Nuoto. L'addio a Emanuele Chiosi - "motore" di Corsia 4 : Ci siamo conosciuti a bordo piscina , il suo habitat naturale, poi davanti ad uno schermo per commentare lo sport per cui condividevamo una passione viscerale, il Nuoto. Abbiamo condiviso tante ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : come vedere in tv e streaming le prove libere. Gli orari e il palinsesto completo : La programmazione di SKY Sport F1/HD Giovedì 24 maggio ore 9.30-10.15, GP3, prove libere 1, DIRETTA ore 11.00-12.30, F1, prove libere 1, DIRETTA ore 15.00-16.30, F1, prove libere 2, DIRETTA CLICCA ...

Zenga annuncia l'addio al Crotone : Le strade di Walter Zenga e del Crotone si dividono. Il tecnico che, dal dicembre scorso, ha guidato i calabresi, poi retrocessi, ha annunciato l'addio sul suo profilo Instagram con un video ...

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Cos'è un cigno nero? : 'Immaginate, alla vigilia degli eventi del 1914, quanto poco la vostra comprensione del mondo vi avrebbe aiutato a indovinare cosa sarebbe successo. Che ne dite dell'ascesa di Hitler e della ...

Giuseppe Conte - l'apertura a Sergio Mattarella : pronto a rinunciare a Paolo Savona - una coltellata a Matteo Salvini : Il governo di Giuseppe Conte non è ancora nato, ma Matteo Salvini deve già incassare la prima 'coltellata'. Si sa, la partita dei ministri è ancora aperta. Uno dei principali nodi riguarda l'Economia, dove la Lega vuole Paolo Savona , il libero pensatore anti-euro. Nome al quale, però, Sergio Mattarella si oppone con tutte le sue forze. Una contrarietà che il capo dello Stato avrebbe ...

Banche locali - la regolamentazione le penalizza : ecco perchè : Questa tesi non trova però riscontro nei dati diffusi dalla Banca d'Italia, secondo i quali le Banche locali hanno ancora un ruolo rilevante nel sistema bancario e nell'economia del nostro paese, non ...

Treno contro Tir nel torinese Il convoglio finisce su una casa Il testimone : "Sembrava l'inferno" : Disastro ferroviario a Caluso, nel torinese, sulla linea Chiavasso-Ivrea: il bilancio provvisorio e' di due morti e 20 feriti. Alle 23:20 di mercoledi' 23 maggio, il Treno regionale 10027 ha travolto un Tir sui binari , all'altezza di un passaggio a livello nella frazione di Are'. Segui su affaritaliani.it

La prossima console di Sony potrebbe essere "strettamente integrata" con dispositivi portatili : PS Vita è stata una console che non ha riscosso il successo sperato, non riuscendo a decollare quasi ovunque nel mondo, senza contare che Sony ha persino confermato la fine della produzione dei giochi fisici in Nord America e in Europa. Quindi questa sembrerebbe la fine delle aspirazioni portatili di Sony, giusto? Vita ha fallito, il 3DS e Switch dominano quel mercato e Sony stessa sta riscuotendo comunque molto successo con le sue console ...