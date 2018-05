“2018 | Clima di cambiamento” | a Firenze la seconda tappa

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 maggio 2018) Sarà lunedì 28 maggio aladel tour di avvicinamento a Isola della Sostenibilità 2018, il grande evento nato per avvicinare ragazzi e bambini ai problemi dei cambiamentitici e la tutela dell’ambiente. Durante la giornata si analizzeranno con i ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) i problemi legati agli ambienti urbani e al settore agricolo, insieme ai ricercatori Enea si cercherà di capire come i cittadini possano avere un ruolo nel contrastare gli effetti dei cambiamentitici, mentre con il progettoLife Weee della Regione Toscana si racconterà come sia possibile trasformare i rifiuti elettronici in veri e propri tesori. All’incontro parteciperà anche Reciclò con proposte di riciclo creativo e ospite d’eccezione l’attrice Giusi Merli con delle riflessioni sul ...