' 2001 | Odissea nello spazio' torna nelle sale per i 50 anni dalla prima uscita

Cannes 2018 - 50 anni di ‘2001 : Odissea nello spazio’ con Nolan : Indietro 14 maggio 2018 2018-05-14T09:43:23+00:00 ROMA – Al Festival di Cannes è tempo di masterclass. Una delle più attese è stata quella con Christopher Nolan, che ha presentato in anteprima, nella sezione Cannes Classic, la versione restaurata in 70 millimetri di 2001: Odissea nello spazio. La proiezione del capolavoro di Stanley Kubrick è stata un’occasione per […] L'articolo Cannes 2018, 50 anni di ‘2001:Odissea nello spazio’ con ...

Nolan e 2001 : Odissea nello spazio : "Kubrick ci ha insegnato che non ci sono limiti all'immaginazione" : Memento: il film che ha fatto scoprire Nolan al mondo " La struttura di Memento è lineare, ma va al contrario: al montaggio abbiamo dato ritmo alle scene facendole risuonare l'una con l'altra. Alcune ...

Il figlio delle stelle : intervista a Keir Dullea in occasione del restauro di 2001 Odissea nello Spazio - Best Movie : 2001 Odissea nello Spazio compie 50 anni, il suo futuro è già stato ampiamente scavalcato, ma la visione di Kubrick è sempre in vantaggio sul cinema e sul mondo, come una sinfonia di Beethoven o un quadro di Lucio Fontana. « Quando il film uscì metà dei critici lo stroncò, venivano a chiederci quale era il senso di quel finale. All'anteprima di New York ...

Festival di Cannes 2018/ 2001 : Odissea nello Spazio - un pilastro del cinema moderno da 50 anni : Oggi al Festival di Cannes verrà proiettata la versione rieditata e curata da Christopher Nolan del film di Stanley Kubrick uscito 50 anni fa. Ce ne parla MASSIMO BORDONI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:11:00 GMT)Festival di Cannes 2018/ Lezioni di piano, i 25 anni di una Palma d'oro al vero cinema, di L. LocatelliERMANNO OLMI/ La ricerca di un abbraccio all'uomo nel suo cinema, di E. Rauco

“2001 : Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno - a 50 anni dall’uscita : Per festeggiare il 50esimo anniversario di 2001: Odissea nello Spazio, uno dei più famosi film di Stanley Kubrick, uscito nel 1968, il film verrà proiettato di nuovo per due giorni nei cinema italiani, il 4 e il 5 giugno. Domani, inoltre, The post “2001: Odissea nello Spazio” sarà proiettato nei cinema italiani il 4 e il 5 giugno, a 50 anni dall’uscita appeared first on Il Post.

2001 : Odissea nello spazio. I segreti del "più grande film di fantascienza" : Con 2001: Odissea nello spazio Stanley Kubrick ha portato la fantascienza nel mondo adulto. Loving The Alien Kubrick cominciò a pensare a 2001: Odissea nello spazio mentre era a New York nel 1964 per ...

2001 : Odissea nello Spazio - i cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : Nel 1968 il debutto della pellicola di Stanley Kubrick che ha battuto la Nasa nella corsa allo Spazio anticipando alcune delle tecnologie diventate oggi di uso...

Perché 2001 : Odissea nello Spazio dopo 50 anni è ancora attuale : Il 3 aprile del 1968 il regista Stanley Kubrick mostrava per la prima volta al pubblico 2001: Odissea nello Spazio, film considerato tra i suoi capolavori, con cui ha scritto un capitolo fondamentale della storia del cinema. E non solo nel genere sci-fi. Lo testimonia il fatto che, per il suo alto valore culturale e sociale, sia stato inserito nella lista dei film preservati nel National Film Registry, della biblioteca del Congresso degli Stati ...

'2001 : Odissea nello spazio' - il capolavoro di Kubrick che predisse l'evoluzione della razza umana : 3 aprile 1968: dopo tre mesi di isolamento totale nella sua casa-laboratorio di Abbots Mead, in aperta campagna ma non lontano da Londra, Stanley Kubrick presentò al pubblico e alla critica il suo ...

2001 Odissea nello spazio - 50 anni di visioni. Quando Stanley Kubrick immaginava il futuro : LOS ANGELES - "Una conquista per gli effetti speciali". "La prima volta al cinema, ne restai deluso. L'ho rivisto tre o quattro mesi dopo e mi è piaciuto. Qualche anno più tardi ho pensato: ...

“2001 : Odissea nello spazio” ha cinquant’anni : All'inizio molti ne parlarono male, poi abbiamo cambiato idea: ma non lo capiremo mai davvero The post “2001: Odissea nello spazio” ha cinquant’anni appeared first on Il Post.