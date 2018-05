15 grandi viaggi per l’estate 2018

vanityfair

: Viaggio alla scoperta della Moldavia, un paese veramente autentico e incontaminato. Visiterete una delle cantine vi… - AzalaiViaggi : Viaggio alla scoperta della Moldavia, un paese veramente autentico e incontaminato. Visiterete una delle cantine vi… - CorriereAdriati : Bordeaux, crociera enogastronomica tra grandi vini e una cucina deliziosa (y) segui il Corriere Adriatico e resta… - news_viaggi : Disneyland Parigi: emozioni per grandi e bambini di ogni età! -

(Di giovedì 24 maggio 2018) È l’anno del Cile: ilo deida fare delsecondo Lonely Planet, e in generale secondo tutti iesperti dio, che considerano la Patagonia Cilena uno dei quei posti del mondo in cui riconnettersi con il mondo per la sua struggente bellezza. Ma sono state le stesse guide e gli stessi esperti quest’anno a guidarci alla scoperta di nuove mete oltre alle solite di cui si parla e si sente parlare: un esempio su tutte le Cook, le isole paradisiache della Polinesia neozelandese. Ma non è finita qui, perché le «liste delle migliori» ci hanno anche fatto riscoprire con occhi nuovi mete considerate probabilmente più scontate perché più vicine come ad esempio il Portogallo, o note ma forse poco considerate, come la Colombia che invece ora è in cima alla lista dei desideri dei veri scopritori. LEGGI ANCHEDove andare nelsecondo gli esperti di ...