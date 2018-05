10 milioni per i cappellani militari | appello di padre Zanotelli al Papa | “No

Ascolti tv - oltre 3.4 milioni di telespettatori per Prima che la notte : ‘Prima che la notte’, il film tv co-prodotto dalla Rai sulle vicende del giornalista e scrittore Pippo Fava, ucciso dalla mafia, ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con 3.435.000 telespettatori (share 15.7%) sintonizzati su Rai1. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘The Wedding Date’ ha avuto 2.481.000 telespettatori (share 10.68%); bene su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ di Federica ...

Mafia : Trapani - confiscati beni per 20 milioni euro a imprenditore Fanaro : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati all’imprenditore Pietro Funaro, 57 anni, ritenuto dagli investigatori “vicino alle famiglie mafiose” del trapanese. Gli agenti di Polizia della Divisione Anticrimine e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani, hanno iniziato le operazioni di esecuzione del decreto emesso dal Tribunale ...

Capri - la lussuosa villa Bismark in vendita per 24 milioni di euro : villa Bismarck, una delle dimore più esclusive al mondo, situata a Capri tra Marina Grande e Palazzo a Mare, è in vendita per 24 milioni di euro. L'annuncio è stato pubblicato da Sotheby's Italia che ...

Xylella : pericolo di morte per 30 milioni di ulivi : “La Commissione Europea, oltre a decretare ancora una volta il fallimento di chi era chiamato a controllare l’avanzata del batterio della Xylella, certifica il pericolo di morte per altri trenta milioni di ulivi e settantamila aziende che vivono di olivicoltura”. Con queste parole il presidente del Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, Gennaro Sicolo, commenta la decisione della Commissione Europea di innalzare la zona ...

Alluvione Liguria : pronti 15.7 milioni per i danni alle imprese : Stanziati dalla Regione Liguria oltre 15,7 milioni per le imprese dei settori industriale, commerciale e artigianale danneggiate dagli eventi alluvionali del 2013, 2014 e 2015 su copertura del settore nazionale della Protezione civile. È quanto stabilito dalla giunta di Piazza De Ferrari su proposta degli assessori alla Protezione civile e allo Sviluppo economico, Giacomo Giampedrone e Andrea Benveduti. Potranno essere ammesse ai risarcimenti le ...

Spagna - Radamel Falcao condannato a 16 mesi di prigione e 9 milioni di multa per evasione : I fatti risalgono a quando vestiva la maglia dell'Atletico Madrid, ma oggi Radamel Falcao è stato condannato dalla giustizia spagnola per frode fiscale. La condanna? Sedici mesi di prigione , con la ...

Diciassette milioni di euro di evasione fiscale scoperti dalla Finanza di Terni : Diciassette milioni di euro di evasione fiscale scoperti dalla Finanza di Terni I l Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Terni, coordinato dal Comando Provinciale, ha ...

Calciomercato Inter - parla il dg del Valencia : 'Nessuno sconto per Cancelo - 35 milioni entro il 31 maggio' : Inizio di stagione condizionato da un infortunio e da un rendimento abbastanza altalenante, poi Joao Cancelo si è preso l'Inter diventando a tutti gli effetti uno dei titolarissimi di Luciano ...

Mantegna scoperto all’Accademia Carrara di Bergamo/ Vale 25 milioni di euro : lo credevano una copia : Mantegna scoperto all’Accademia Carrara di Bergamo, Vale 25 milioni di euro: lo credevano una copia. Incredibile "ritrovamento" avvenuto nelle scorse ore nella galleria lombarda(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:07:00 GMT)

L’Harley-Davidson più costosa di sempre : 1 - 4 milioni di sterline per la moto in oro e diamanti [VIDEO] : Battezzata Harley-Davidson Blue Edition, questa moto-gioiello fatta in oro e diamanti è frutto del lavoro dell’orologiaio svizzero Carl F. Bucherer e del customizzatore Bündnerbike Dall’unione del celebre orologiaio svizzero specializzato in prodotti di lusso Carl F. Bucherer e il customizzatore di Harley-Davidson, Bündnerbike, è nata la moto più costosa di tutti i tempi, battezzata Blue Edition. Basata sull’Harley Davidson Softail Slim S, ...

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...

