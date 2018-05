10 cose + 1 sugli oceani che forse non sapevi

Serie C - GODURIA LECCE! A cosenza scintille sugli spalti e arbitro contestato : Il Lecce vince una gara difficile, difficilissima. Contro il Cosenza, i giallorossi giocano in un vero e proprio pantano, un campo ai limiti della praticabilità. La vittoria permette alla squadra salentina di restare a più 7 sul Catania, mentre aumenta a più 9 il vantaggio sul Trapani, fermato sul pareggio dal Bisceglie nella gara di ieri. La vittoria del Lecce vale doppio perchè avviene su uno dei campi più difficili della Serie C e in un campo ...