Yates | Dumoulin e tantissima salita | al Giro

Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin non è lo stesso del 2017. Difficile attaccare Yates in salita - ora l’obiettivo è la seconda posizione? : Guardando la classifica questa sera dopo la cronometro individuale, Tom Dumoulin potrebbe vedere se non evaporare quantomeno diminuire le proprie possibilità di vincere il Giro d’Italia 2018. Il corridore della Sunweb, vincitore della scorsa edizione, non è riuscito a guadagnare abbastanza su Simon Yates in maglia rosa e da qui in avanti la corsa si sposterà su un terreno più favorevole al britannico: le salite che caratterizzano le tappe ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Maglia Rosa - lotta a due Yates-Dumoulin. Froome insidia Pozzovivo (16^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia Rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:12:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Dominio di Rohan Dennis - Simon Yates consolida il primato - Tom Dumoulin sotto le aspettative : La seconda cronometro del Giro d’Italia 2018, 34,2 km da Trento a Rovereto, sorride all’australiano Rohan Dennis, che fa registrare il miglior tempo davanti al tedesco Tony Martin e all’olandese Tom Dumoulin. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che ha difeso il proprio vantaggio in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.-- pagelle ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Sono deluso - volevo guadagnare più tempo su Yates. Lotterò fino a Roma” : Tom Dumoulin era il grande favorito per la cronometro Trento-Rovereto al Giro d’Italia 2018, si era presentato al via per cercare di recuperare i 2’11” che lo separavano dalla maglia rosa Simon Yates ma non è riuscito a brillare come avrebbe voluto. Il Campione del Mondo di specialità ha rimontato poco più di un minuto e ora è a 56” dal britannico, si aspettava qualcosa in più dalla sua prestazione come ha dichiarato ai ...

Giro d’Italia - ecco la nuova classifica generale dopo la cronometro di Rovereto : che sfida per il podio dietro Yates e Dumoulin! : Giro d’Italia, dopo la cronometro di Rovereto cambia ancora la classifica generale: Chris Froome risale dal 7° al 4° posto, Rohan Dennis addirittura dall’11° al 6°. Molto bene Domenico Pozzovivo che mantiene il terzo posto, ma adesso deve difenderlo da Froome nuova rivoluzione nella classifica generale del Giro d’Italia dopo la cronometro di Rovereto: Simon Yates mantiene la maglia rosa, ma dietro succede di tutto. Dumoulin si ...

Giro d'Italia - Dennis vince la crono. Dumoulin si avvicina - ma Yates tiene la rosa : L'australiano Rohan Dennis , Bmc, ha vinto la 16esima tappa del 101esimo Giro d'Italia, una cronometro individuale di 34,2 chilometri con partenza da Trento ed arrivo a Rovereto. Il britannico Simon ...

Giro d’Italia 2018 : le previsioni della cronometro. Quanto può guadagnare Dumoulin su Yates - Pozzovivo e Froome? : Tom Dumoulin è il grande favorito per la tappa di oggi: i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto possono esaltare le caratteristiche dell’olandese, che ha bisogno di una gran prova per rimettersi in scia a Simon Yates, o superarlo, per provare a riaprire la corsa alla maglia rosa in vista dell’ultima settimana e delle ultime tappe di montagna. Tra i big, alle sue spalle, dovrebbe esserci Chris Froome, la grande incognita di ...

Giro - crono : Dumoulin partirà alle 16 - 27 - Yates 3' più tardi : Il primo a scattare dalla pedana domani sarà l'ultimo della classifica generale del 101/o Giro d'Italia di ciclismo. Giuseppe Fonzi, 171/o piazzato, alle 13,20 aprirà la cronometro da Trento a ...

Giro d’Italia 2018 : il borsino dei favoriti in vista dell’ultima settimana. Yates ipoteca la rosa? Dumoulin regge - Pozzovivo sogna il podio : Il borsino dei favoriti del Giro d’Italia 2018 in vista della terza settimana. SIMON Yates: tre vittorie di tappa più il successo concesso a Chaves sull’Etna. Dopo 15 giorni di corsa ha oltre due minuti di vantaggio sul secondo in classifica e nella giornata di ieri a Sappada ha palesato tutta la sua superiorità. Certo, può pagare la cronometro, ma se i valori in salita dovessero confermarsi simili a questi può allungare nuovamente ...

Giro d'Italia - Tappa a Yates che allunga : 2'11' su Dumoulin : Roma, 20 mag. , askanews, Il Giro d'Italia ancora nel segno della maglia rosa Simon Yates. Il britannico, dopo il Gran Sasso e Osimo vince anche la Tappa di Sappada, la quindicesima in programma, con ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Non so quanto posso recuperare. Simon Yates il favorito ma la strada è lunga” : Tom Dumoulin ora ha 2’11” di ritardo da Simon Yates, la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto complicata per il detentore del titolo che ha pagato lo scatto della maglia rosa. L’olandese dovrà cercare di recuperare il distacco durante la cronometro di martedì ma non sarà semplice e il suo stato d’animo non è dei migliori: “Non so quanto posso recuperare del distacco che ho accumulato ...

Giro d'Italia - Yates trionfa in solitaria a Sappada : Dumoulin staccato - Froome molla. Tracollo Aru : La maglia rosa in forma strepitosa. Ora in generale ha 2'11" su Dumoulin, 2'28" su Pozzovivo e 2'37" su Pinot

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo pianificato l’attacco. Il vantaggio su Dumoulin? Non sono contento - può superarmi a cronometro” : Simon Yates ha trionfato anche sul traguardo di Sappada, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha ulteriormente rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico ora ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin quando si entra nell’ultima settimana della Corsa Rosa: il capitano della Mitchelton Scott sta letteralmente dominando, ha conquistato il terzo successo e ora sogna a occhi aperti. Nonostante tutto non è ...

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'impresa e fa saltare il banco - crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...