ilfattoquotidiano

: Xylella, Regione Puglia impone l’uso dei pesticidi: “Non fare lo stesso errore di quando ci… - TutteLeNotizie : Xylella, Regione Puglia impone l’uso dei pesticidi: “Non fare lo stesso errore di quando ci… - OBonomi : RT @fattoquotidiano: Xylella, Regione Puglia impone l’uso dei pesticidi: “Non fare lo stesso errore di quando ci fu chiesto di tagliare gli… - leniosca : RT @fattoquotidiano: Xylella, Regione Puglia impone l’uso dei pesticidi: “Non fare lo stesso errore di quando ci fu chiesto di tagliare gli… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) I trattamenti con i, nella lotta allafastidiosa in, dovranno essere utilizzati a partire da oggi. Non un giorno in più. La determina dell’assessorato all’Agricoltura è netta, come lo è stato l’assessore Leonardo Di Gioia nell’incontro con i sindaci pugliesi, tenuto allo scopo di sedare le polemiche scaturite dall’obbligo all’uso deiimposto dal decreto Martina e trovare una linea comune. A quell’incontro, tenuto mercoledì mattina nella sede regionale dell’Anci, lasi è presentata con un aut-aut: o le ordinanze emesse dai sindaci per vietare l’uso deivengono annullate o saranno tutte impugnate dinnanzi al Tar. Perché, per Di Gioia,si può argomentare solo politicamente su questa materia, pur avendo questo argomento un forte impatto sulla popolazione”. Dunque, la...