Xylella | pericolo di morte per 30 milioni di ulivi

Pesticidi per fermare la Xylella - la Regione non ha dubbi : 'non sono pericolosi'. E invita i Sindaci a ritirare le ordinanze : sono trattamenti dolorosi, ma consentiti e non pericolosi allo stato dell'arte della scienza e della medicina» ha dichiarato Di Gioia, ricordando che, grazie ad una determina regionale, è possibile ...