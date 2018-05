Xbox One | Microsoft presenta l’aggiornamento di giugno versione 1806

Xbox Adaptive Controller - ecco il sistema di gioco adatto anche alle persone con gravi disabilità motorie : Un nuovo Controller utilizzabile per tutti, comprese le persone con rilevanti disabilità motorie. anche i disabili gravi potranno giocare in single player o sfidare i propri amici grazie ad un innovativo sistema di Controller per videogames accessibile a tutti. Il progetto è opera della Microsoft che ha annunciato l’arrivo del nuovo XBox Adaptive Controller entro la fine del 2018. Ragazzi e ragazze con disabilità, in particolare con problemi ...

Xbox One si aggiorna per gli Insider Preview : Microsoft annuncia ufficialmente la disponibilità di un nuovo aggiornamento su Xbox One, a partire da questa notte e per gli Insider Preview, il quale sarà rilasciato tramite il canale Alpha Ring. Scopriamo insieme quali sono le novità e migliorie previste. Xbox One si aggiorna in Alpha Ring Se siete iscritti al programma Preview ed avete selezionato l’Alpha Ring, potete scaricare il nuovo update a partire ...

Come migliorerà Rainbow Six Siege Para Bellum su PS4 Pro e Xbox One X : Rainbow Six Siege ha riservato grandi novità per i suoi giocatori. Insieme al lancio sui Test Server su PC di Operazione Para Bellum, Ubisoft ha annunciato le novità in arrivo con il nuovo update di Rainbow Six Siege confermando così una serie di miglioramenti su Xbox One X e PlayStation 4 Pro,Come si lege sul sito Ubisoft. Come migliora Rainbow Six Siege su PS4 Pro e Xbox One X Sul sito ufficiale del gioco infatti si legge che è stato ...

Rainbow Six Siege : con Operazione Para Bellum saranno introdotti anche i miglioramenti per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ubisoft ha confermato che il popolare sParatutto multiplayer Rainbow Six: Siege godrà dei miglioramenti di PS4 Pro e Xbox One X (finalmente!) con l'imminente aggiornamento Operazione Para Bellum già provato in anteprima per voi. Come riporta WCCFTech, Ubisoft ha annunciato che i miglioramenti del gioco con il prossimo aggiornamento includeranno una risoluzione di 1728p su Xbox One X e 1440p su PS4 Pro.La risoluzione verrà ridimensionata ...

Naruto to Boruto : Shinobi Striker arriverà questa estate su PS4 - Xbox One e PC : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare che Naruto TO Boruto: Shinobi Striker sarà disponibile in Italia dal 30 agosto 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. La versione PC via STEAM e altri distributori e le versioni digitali per console dal 31 agosto. Per celebrare l'annuncio, sono stati svelati nuovi contenuti e dettagli sulla UZUMAKI EDITION, oltre alle offerte per la prenotazione e i contenuti del Season Pass. Il titolo ...

Xbox 360 SmartGlass va in pensione : l’app viene ritirata : La scorsa generazione di console targata Microsoft, Xbox 360, possiede ormai diversi anni alle spalle con i relativi servizi che gradualmente vanno in pensione. L’ultimo caso riguarda l’applicazione ufficiale di Xbox 360 SmartGlass annunciata dal Colosso di Redmond svariati anni fa per consentire ai gamer di controllare la propria console attraverso delle gesture e dei comandi effettuati direttamente da uno smartphone o da un tablet. ...

Microsoft presenta Xbox Ideas - l’evoluzione dei feedback per console : Microsoft è, generalmente parlando, un’azienda che incentiva molto i suoi utenti a inviare feedback e suggerimenti per migliorare i propri servizi: su Windows 10, ad esempio, abbiamo l’Hub di feedback utilizzato in particolar modo dagli Insider. Per quanto concerne Xbox One, esiste il cosiddetto programma “Xbox feedback” che, a partire da oggi, subirà un’evoluzione trasformandosi in Xbox Ideas. L’intenzione ...

Xbox One : multiplayer e alcuni giochi totalmente gratuiti per 4 giorni : Microsoft ha appena annunciato una nuova promozione temporanea per gli utenti Xbox One che parte dal 17 maggio 2018 fino al 20, per un totale di quattro giorni complessivi. La promozione consiste nel rendere Xbox Live completamente gratuito per tutti gli utenti, compresi dunque quelli che non possiedono un abbonamento Live Gold attivo. Inoltre, è possibile anche giocare a Rainbow Six Siege e Fallout 4, due titoli indubbiamente molto famosi, ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la mappa Miramar arriverà su Xbox One la prossima settimana : La mappa Miramar di PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà finalmente anche per la versione Xbox One del titolo battle royale il prossimo 24 maggio, lo ha annunciato Microsoft durante la sua ultima puntata di Inside Xbox.Come riporta Videogamer, Miramar è la seconda mappa di PUBG che assume un tema desertico, ma si differenzia notevolmente da Erangel. È stata originariamente rilasciata sui server di prova per Xbox One poche settimane fa, sebbene ...

Uscita mappa Miramar per PUBG su Xbox One : data e dettagli : PUBG ha annunciato una grande novità. La mappa Miramar arriverà su Xbox One il prossimo 24 maggio, è questa la data di Uscita: è stato detto durante il terzo episodio di Inside Xbox. data di Uscita Miramar per PUBG su Xbox One La stessa mappa già da diversi mesi è disponibile sulla versione PC, dal punto di vista dei contenuti la versione del gioco per Xbox One è un pò indietro. Per questo motivo PUBG Corp sta pian piano aggiungendo ...

NO MAN’S SKY NEXT arriva su Xbox One : Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato, nel corso dell’ultimo episodio di Inside Xbox, che No Man’s Sky uscirà per Xbox One martedì 24 luglio in Nord America e venerdì 27 luglio in Europa. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Vola nello spazio con NO MAN’S SKY NEXT Questa release includerà il debutto di una ...

Xbox One si aggiorna per tutti : Le novità di Maggio : Microsoft annuncia ufficialmente che a partire da questa notte (ora italiana) sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Xbox One, rivolto a tutti coloro che non sono iscritti al programma Preview, scopriamo insieme quali sono le novità che verranno introdotte. Xbox One si aggiorna: Le novità di Maggio Gli Insider Preview hanno avuto già la possibilità di provare in Anteprima le seguenti ...

Xbox One : avviato il rollout pubblico dell’aggiornamento di maggio : Dopo aver rilasciato April Update insieme a Windows 10, Microsoft sta distribuendo proprio in queste ore un nuovo major update dedicato alle console Xbox One. L’aggiornamento di maggio – questo il nome ufficiale – è stato testato per alcune settimane dagli utenti iscritti al programma Preview e ora è finalmente pronto per il rollout pubblico. A comunicarlo è direttamente Brad Rossetti, un dirigente di Redmond, tramite un tweet ...

Xbox One : Microsoft realizza un controller per disabili : Trapelato già in precedenza grazie al leaker WalkingCat, oggi Microsoft ha annunciato ufficialmente Xbox Adaptive controller, un device progettato per consentire ai gamer affetti da disabilità (e quindi con specifiche esigenze in termini di mobilità e di controllo) di giocare come chiunque altro. I controller commercializzati fino ad ora per i disabili sono molto costosi e personalizzati su misura il che significa che non è presente una ...