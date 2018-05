X Factor 12 | Asia Argento e Lodo Guenzi in giuria?

blogo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L'annuncio ufficiale della giuria della dodicesima edizione di X Factor, prevista per l'autunno su SkyUno, dovrebbe essere imminente. Ma i rumors circolano e Il Giornale, con un articolo firmato da Paolo Giordano, ha riportato quelli più insistenti degli ultimi giorni. Si dice, infatti, che dietro il bancone della prossima stagione del talent siederanno Asia Argento e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale al fianco dei confermati Fedez e Mara Maionchi. Nomi, questi, che rimbalzano da giorni con insistenza. Nonostante il "ma chi sono?" della sovraintendenza di Bologna, Lo Stato Sociale è stata la band rivelazione (si può dire?) di questo 2018 musicale. Bisogna dare poco conto al "non so niente, non mi hanno contattato" detto da Lodo Guenzi poche settimane fa, perché il cantante riccioluto sarebbe a un passo dalla firma.