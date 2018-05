WM Capital | ok CdA al bilancio 2017

Leone Film - CdA delibera due aumenti di Capitale riservati : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Leone Film Group ha deliberato: di dare esecuzione ad una prima trance di Aumento di capitale riservato alla sottoscrizione da parte di "investitori ...

Astaldi - ok del CdA all'aumento di Capitale da 300 milioni di euro : Via libera del Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. all' aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di euro 300 milioni , volto al rafforzamento della struttura ...

Tim - 66 - 7% Capitale ad assemblea sul Cda : ANSA, - ROZZANO , MILANO, , 04 MAG - Ha preso il via a Rozzano l'assemblea di Tim chiamata a nominare il nuovo cda, dopo che le dimissioni dei consiglieri di Vivendi hanno provocato la decadenza del ...

Abitare In scivola a Piazza Affari : CdA delibera aumento di Capitale : Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo Abitare In , quotato all' AIM Italia , che accusa una debacle di oltre il 3%. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore real ...

Poste Italiane - CdA delibera buy-back fino al 5% del Capitale : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli azionisti, c onvocata per il 29 maggio 2018 , una proposta di autorizzazione ...

Enertronica - CdA approva proposta aumento di Capitale. Brilla il titolo : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Enertronica ha approvato la proposta di delega relativa ad un aumento di capitale da 10 milioni di Euro a sostegno degli investimenti nel settore ...

Banca Carige corre in Borsa. Mincione verso crescita nel Capitale e rinnovo il CdA : Teleborsa, - Ottima giornata per Banca Carige , che si infiamma sull' ipotesi di aumento della partecipazione di Raffaele Mincione . Il titolo infatti raggiunge in Borsa a 0,0083 euro, con un aumento ...

IGD - CdA approva condizioni finali aumento di Capitale : Immobiliare Grande Distribuzione , IGD , ha approvato le condizioni finali e il calendario dell'aumento di capitale da 150 milioni di euro. In particolare l'aumento vedrà l'emissione di un massimo di ...

Anima - CdA approva condizioni dell'aumento di Capitale da 300 milioni : Anima Holding scivola a Piazza Affari mostrando un ribasso del 3,11%. Il CdA ha approvato le condizioni dell'aumento di capitale da 300 milioni , il cui ricavato servirà a finanziarie le ultime ...