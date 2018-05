Windows Core OS e Surface Andromeda ancora presenti nell’ultima build Insider

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato , almeno in parte , dalla stessa Microsoft . In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface : Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Il Surface Hub 2 sarà il primo dispositivo a montare CShell e Windows Core OS : Il primo ottobre dello scorso anno pubblicammo un’esclusiva che fece in breve tempo il giro del mondo spiegando approfonditamente cosa sarà Windows Core OS. In quell’occasione avevamo riportato in maniera precisa e dettagliata tutti i composer di CShell, l’interfaccia adattiva di Windows 10, spiegando come ognuna di esse corrisponda a un determinato dispositivo. Ebbene, oggi, stando a quanto riportato da TheVerge, la fonte più ...