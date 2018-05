viktec

: Wiko View2 e View2 Pro sono disponibili in Italia - teeechblog : Wiko View2 e View2 Pro sono disponibili in Italia - AcinoDuva : Wiko View2 e View2 Pro finalmente disponibili in Italia - telefononews1 : #Wiko View2 e View2 Pro finalmente disponibili in Italia -> -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Display 19:9, Face Unlock e design premium a partire da 199€ #LussoDemocraticoannuncia oggi latà indiPro, le novità dell’azienda francese con display immersivo 19:9. ConProporta così sul mercatono il vero #LussoDemocratico, rinnovando agli utenti la sua immancabile promessa di rendere gli ultimi trend tecnologici davvero alla portata di tutti: con un’offerta super accessibile a partire da 199€, il brand francese offre il primo 19:9 sotto i 200€, il tutto corredato da un’incredibile esperienza immersiva e coinvolgente, un design elegante ed estremamente confortevole, oltre che caratteristiche tecniche da top di gamma. Immersione totale, in un design davvero Premium Sviluppata per rendere unica l’esperienza del display Full Screen in formato 19:9, la nuova interfaccia si adatta perfettamente all’intero ...