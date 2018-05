wired

: Wiko View2 e View2 Pro, economici ma completi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Wiko View2 e View2 Pro, economici ma completi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - oOShinobi777Oo : Wiko View2 e View2 Pro finalmente disponibili in Italia - batista70phone : #Wiko View2 e View2 Pro disponibili in Italia -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Proporre telefoni accattivanti a un prezzo allettante: è questo l’obiettivo della francese, che da sempre si impegna a portare le caratteristiche più desiderate dei migliori smartphone in circolazione anche sui gadget di fascia medio bassa. L’ultima coppia di dispositivi del gruppo lo dimostra:Pro, sbarcati proprio ieri in Italia, vantano entrambi un display panoramico dai bordi estremamente ridotti, design sofisticato, funzioni fotografiche avanzate e l’ultima versione del sistema operativo Android a bordo. Alla base dei dispositivi c’è una scocca di dimensioni compatte ed estremamente leggera, che rende i telefoni piacevoli da maneggiare ma anche belli da vedere, grazie a un lato posteriore cromato che crea giochi di luce con le fonti di illuminazione circostanti. A farsi notare di più però è il display hd in 19:9, basato su tecnologia ...