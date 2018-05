WhatsApp | sono arrivate le videochiamate di gruppo

SCHERZO IENE A MATTIA PERIN/ La moglie lo tradisce con il nero di WhatsApp : "Le corna sono come le scarpe" : MATTIA PERIN tradito dalla moglie con il nero di Whatsapp: il portiere del Genoa è vittima del nuovo SCHERZO de Le IENE, con la complicità di Andrea Bertolacci.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 08:27:00 GMT)

Si possono Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp? SI : E’ possibile Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp? Possiamo scrivere messaggi Anonimi su WhatsApp? Si è possibile usando il servizio gratuito Wassame Wassame permette di Inviare messaggi Anonimi su WhatsApp WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo e per accedere al servizio potete registrarvi utilizzando il vostro numero di telefono. Per Inviare un messaggio anonimo su WhatsApp dovete prima di tutto ...

WhatsApp - ora i messaggi vocali si possono riascoltare e cancellare : Arriva un nuovo ed importante aggiornamento di WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata dagli utenti sui device mobili, che introduce alcune novità alla funzione dei messaggi vocaliI messaggi vocali ora si possono riscoltare e decidere se inviarli al mittente oppure cestinarli, ma non è tutto, i file multimediali si possono anche salvare sul dispositivo in usoAggiornamento WhatsAppSono i dispositivi Android i primi a poter ...

WhatsApp Business : cos’è e quali sono le principali funzioni (7 trucchi) : Whatsapp Business è l’applicazione di messaggistica istantanea pensata per le piccole aziende che hanno necessità di comunicare in modo diretto con i propri clienti. Figlia della immensamente nota altra app di Mark Zuckerberg, Whatsapp Messenger, si discosta da questa per alcuni particolari. Whatsapp Business: cos’è? Whatsapp Messenger non è pensata per le aziende, per questo è nata Whatsapp Business, attualmente disponibile in ...

WhatsApp - ecco quali sono le novità più interessanti introdotte dalla piattaforma di messaggistica : Che il 2018 fosse pieno di botti per Whatsapp si era capito fin da subito. Fin da quando ad inizio anno gli araldi del regno digitale avevano salutato con orgoglio la sua incoronazione come l’app più utilizzata sulla faccia della terra. Ora tocca a Whatsapp ripagare la fiducia di chi ne ha certificato il dominio assoluto. E così sono in arrivo altri regali a quel miliardo e mezzo di utenti che ogni mese manda messaggi e condivide foto e audio da ...

Nella prossima versione di WhatsApp ci sono novità sulle gif : (Immagine pixabay) WhatsApp continua a puntare sempre di più sulle gif animate. Lo conferma il prossimo aggiornamento in arrivo sugli smartphone Android e iOS ottenuto in anteprima dalla comunità di Wabetainfo, all’interno del quale sarà possibile trovare le immagini in movimento comodamente divise per categoria anziché disposte in una lista casuale come avvenuto finora. Nel cercare una gif specifica (la sezione dove trovarle resta sempre ...