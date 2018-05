WhatsApp | grave bug permette ai contatti bloccati di inviare i messaggi

WhatsApp - truffa scarpe Adidas : il caso è molto grave : WhatsApp, truffa scarpe Adidas: il caso è molto grave WhatsApp, truffa scarpe Adidas: il caso è molto grave Questa volta non parliamo di fake news, WhatsApp è tornato ad essere vittima di phishing. ...

WhatsApp : novità in arrivo sui gruppi - le nuove funzioni Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e non solo. L'app conta infatti circa un miliardo e mezzo di iscritti e almeno la meta' di essi utilizza la piattaforma giornalmente per comunicare con amici e parenti. L'applicazione contiene molteplici funzioni molto allettanti per tutti gli utenti, motivo per cui quest'ultimi preferiscono l'app dal pallino verde a tutte le altre di messaggistica. Di mese in mese sono ...

WhatsApp - due novità sorprenderanno tutti : ecco le cose da sapere Video : WhatsApp è chiaramente l'applicazione di messaggistica più ambita a livello mondiale. Quanto appena detto è confermato dai milioni di download del servizio digitale. Le varie concorrenti hanno cercato sempre di sopraffare la piattaforma ma con poche fortune. Ad oggi, non ci sono rivali che possano scansare dalle preferenze dei clienti il servizio del gruppo Facebook al quale fa capo il miliardario Mark Zuckerberg. Il merito di tale leadership va ...

Telegram - covo di hacker : l'alternativa a WhatsApp è sfruttata per illeciti Video : Whatsapp è indubbiamente l'applicazione di messaggistica più usata al mondo. Sono stati però diversi i competitor che, con più o meno fortuna, hanno cercato di togliere lo scettro al colosso del gruppo Facebook. Fra queste non possiamo non parlare di Telegram che ad oggi è l'alternativa principale fra le applicazioni di messaggistica. Il servizio offerto è stato da sempre abbastanza più ampio di quello dell'app di Zuckerberg, visto la presenza ...

Telegram - l'anti-WhatsApp : ma Check Point svela una verità inquietante Video : Whatsapp resta in testa per livello di diffusione e capillarita' tra le app di messaggistica multi piattaforma. E' facile, però, evidenziare come molto spesso le alternative non manchino e siano piuttosto valide, quantomeno a livello di funzionalita'. Di esse Telegram può tranquillamente essere considerata quella più influente e i numeri la danno in costante aumento. Tra i cavalli di battaglia che vengono vantati dagli utenti che la usano in ...

WhatsApp - c'è aria di rivoluzione : ecco le novità in arrivo per gli utenti Video : 2 #Whatsapp è in continua evoluzione. Sono innumerevoli le notizie che ruotano attorno alla famosa app di messaggistica. Ovviamente merito degli sviluppatori del colosso che di giorno in giorno sono costantemente al lavoro. L'obiettivo è quello di sopraffare la concorrenza, con aggiornamenti sempre pensati per l'utente finale. Sono poche le alternative ed è chiaro comprenderlo grazie al numero di download visionabile negli ...

WhatsApp - il saluto al cofondatore : ecco cosa cambierà Video : #Whatsapp non ha più alla guida il suo cofondatore Jan Koum, ai vertici dell'app di messaggistica più famosa al mondo acquistata del miliardario #Mark Zuckerberg del gruppo Facebook. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato che via social ha commentato la decisione scherzandoci su, molto ironicamente. Una scelta che era gia' nell'aria dallo scorso 2017, verso dicembre, visto che Koum aveva fatto intuire di volersi distaccare dal colosso per ...

WhatsApp : ecco la funzione privacy nascosta su Android e grandi novità in arrivo Video : #WhatsApp è un fiume tecnologico in piena. L'aprile che ci stiamo lasciando alle spalle, pur senza stravolgimenti, ha messo in atto una serie di cambiamenti importanti per l'applicazione. Soprattutto nella sua versione per #Android. Il mese è stato quello in cui sono state aggiunte delle funzionalita' importanti. L'app per il sistema operativo di Google si è finalmente dotato della possibilita' di registrare le note vocali senza tenere premuta ...

WhatsApp non è realmente gratis : ecco la prova inconfutabile Video : #Whatsapp non è #gratis ed il divieto di utilizzo ai minori di 16 anni ne è la prova inconfutabile, questa la dichiarazione di uno degli esponenti del Team Digitale che lavora ed opera all'interno di Palazzo Chigi, Guido Scorza, in riferimento alle modifiche apportate al contratto di utilizzo di una tra le applicazioni di messaggistica istantanea utilizzate in tutto il mondo, se non forse l'unica ad aver superato di gran lunga il resto delle ...

WhatsApp è pronta a scontrarsi con un altro temibile avversario Video : #WhatsApp, come ben sappiamo, è l’applicazione di messaggistica istantanea [Video] più diffusa a livello globale. Con lo scorrere del tempo, nuovi e temibili avversari sono stati in grado di crearsi un proprio spazio in questo difficile settore. Tra i più noti a livello assoluto andrebbero certamente citati Telegram e Facebook Messenger. Quest’ultimo, in particolare, ha beneficiato degli iscritti del social network di Mark Zuckerberg al fine di ...

WhatsApp : ora è vietato ai minori di 16 anni Video : #WhatsApp non potra' più essere usato per i minori di 16 anni e la notizia lascia indignati i giovani ma contenti alcuni genitori. Una novita' assoluta che stavolta non ha nulla a che vedere con nuovi aggiornamenti o con nuove icone o funzioni. Stavolta la nuova decisione dell'applicazione di messaggistica più famosa del mondo, WhatsApp, lascia tutti senza parole, soprattutto alcuni adolescenti. A causa del nuovo regolamento per la privacy è ...

WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? Video : #WhatsApp, come ormai tutti ben sappiamo, è il servizio di messaggistica istantanea [Video] più diffuso al mondo. Con il passare del tempo, altri temibili avversari sono riusciti nel tentativo di farsi spazio in questo difficile settore. Tra i più famosi citiamo, chiaramente, Telegram. Ancora, #facebook Messenger ha fatto leva sulla forza stessa del social network di Mark Zuckerberg per acquisire utenza. C'è però un importante protagonista che ...

WhatsApp : Google diventa competitor della piattaforma - ecco cosa accadrà Video : #WhatsApp torna al centro dell'attenzione sul web. Questa volta non si parla di un nuovo aggiornamento in arrivo, ma dello sbarco di un nuovo competitor di tutto rispetto. La piattaforma dal 'pallino' verde rappresenta un must have degli ultimi anni per quanto riguarda la messaggistica [Video]. Diverse sono le funzioni offerte dall'applicazione, motivo per cui gli utenti sono rimasti sempre fedeli all'app. Di mese in mese sono stati diversi gli ...

WhatsApp : per Android e Ios nuova funzionalità? Le anticipazioni Video : #Whatsapp ha cambiato il modo di comunicare. La concorrenza non le manca, spesso è anche valida ma allo stato attuale nessuno riesce a raggiungere la capillarita' della piattaforma che, dal 2014, è nell'orbita di Mark Zuckerberg e di Facebook. La leadership non fa accontentare gli sviluppatori dell'app che, nel tempo, continuano a proporre nuove funzionalita', anche e soprattutto per arginare l'avanzata di rivali sempre più agguerriti e dotati ...