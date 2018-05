WANDA NARA SPAVENTA I TIFOSI | ICARDI VIA DALL' INTER Maurito si gode grigliata e piscina

WANDA NARA : 'Tranquilli - Icardi resta all'Inter' : MILANO - ' Relax…rimane '. Wanda Nara , moglie e agente del capitano dell' Inter Mauro Icardi , ha risposto così su twitter ad un tifoso preoccupato per il possibile addio del bomber. L'ex ...

Icardi - WANDA NARA su Twitter : 'Relax rimane' : 'Relax rimane'. Wanda Nara, moglie e agente del capitano dell'Inter Mauro Icardi, ha risposto così su Twitter ad un tifoso preoccupato per il possibile addio del bomber. L'ex soubrette e la società ...

Calciomercato Inter - WANDA NARA sul futuro di Icardi : 'Rimane' : Lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo: la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza". Adesso, poche ore dopo, il dietrofront: "Icardi ...

WANDA NARA parla di Icardi e scatena il caos : dichiarazioni clamorose : Wanda Nara mai banale, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi continua a fare discutere con dichiarazione che hanno creato il caos. “Mauro all’Inter, se vuole, può cacciare o portare persone alzando un dito”, sono le frasi rilasciate a Metro. dichiarazioni molto forti e che l’Inter non può accettare. L’Inter deve chiarire che non comanda Icardi all’interno del club, che il centravanti non caccia e non porta nessuno, ma ...

All'Inter comanda Icardi : dichiarazioni incredibili di WANDA NARA - la società deve rispondere! : L'Inter faccia capire chi comanda davvero, oppure dovremo ricrederci, non sarà mica che davvero Icardi ha il coltello dalla parte del manico? Per la cronaca, la Nara oggi ha twittato in risposta ad ...

All’Inter comanda Icardi : dichiarazioni incredibili di WANDA NARA - la società deve rispondere! : Wanda Nara continua ad imperversare con interviste che di certo non faranno comodo all’Inter, serve una risposta decisa della società “Mauro all’Inter, se vuole, può cacciare o portare persone alzando un dito”. Parole e musica di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi, rilasciate a Metro. Qualcuno faccia qualcosa. Capiamo bene che Mauro Icardi rappresenti un asset per la società nerazzurra, ma l’Inter non può ...

Calciomercato Inter – WANDA NARA avverte i nerazzurri : “Icardi? Rinnovo o addio - 3 top club pronti a pagare la clausola” : Le dichiarazioni di Wanda Nara infiammano il Calciomercato dell’Inter: senza il Rinnovo Icardi potrebbe partire, 3 top club pronti a pagare la clausola Concluso il campionato è già tempo di pensare alle trattive di mercato. Il Calciomercato dell’Inter sarà particolarmente attivo nella sessione estiva, visto che il club nerazzurro dovrà puntellare la rosa in vista della prossima Champions League. Non solo acquisti però, caldissimo ...

WANDA NARA avverte l'Inter : Icardi rinnova o parte : Mauro Icardi è stato decisivo per la conquista della Champions League dell'Inter.L'argentino con i suoi 29 gol in 34 partite ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli attaccanti classe '93 più forti in circolazione e al termine del match contro la Lazio era stato un po' sibillino sul suo futuro: "Io qui sto bene, sono il primo tifoso e voglio solo il meglio per la società. Presto ci parleremo con la società per discutere del ...

ICARDI VIA DALL'INTER/ WANDA NARA - il diktat : "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo" : ICARDI via DALL'INTER, Wanda Nara, il diktat: "rinnovo e più soldi o ce ne andiamo". Ultimatum della moglie/agente del capitano nerazzurro in vista del mercato estivo(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 08:24:00 GMT)

WANDA NARA spaventa l’Inter : “Icardi o rinnova o va via” : “La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza. E ci sono grandi club che stanno facendo pressioni per averlo”. Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha fatto il punto sul rebus del bomber dell’Inter. “Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno così alta – ha dichiarato in un’intervista alla radio argentina Radio Metro -. La priorità resta ...

Inter - WANDA NARA : "Icardi rinnova o va via. Tre top club già pressano" : vuole restare - Wanda va oltre ma specifica che il desiderio del marito è quello di restare a Milano: "Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno ...

Inter - WANDA NARA : 'La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza' : 'Ci sono le tre migliori squadre al mondo disposte a pagare la sua clausola, che non è nemmeno così alta - ha dichiarato in un'Intervista alla radio argentina Radio Metro -. La priorità resta l'Inter,...

Calciomercato Inter - WANDA NARA : 'Tre big vogliono Icardi : rinnova o va via. Incontreremo Ausilio' : Quanti occhi su Icardi: "Lo cercano le tre migliori squadre del mondo" Wanda Nara ha poi continuato ampliando il discorso sulle squadre Interessate all'attaccante argentino: "Ci sono molti club che ...

WANDA NARA : 'Icardi? Su di lui le tre migliori al mondo. Priorità all'Inter' : Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie… Mi sembra assurdo, lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo e poi si può vedere quanto stia ...