Volley | la Piccinini non molla | giocherà ancora una stagione a Novara

Volley : inossidabile Piccinini ancora una stagione a Novara : Novara - Francesca Piccinini , per la gioia degli appasionati di pallavolo ed in particolare per i tifosi dell'Igor Gorgonzola Novara , sarà ancora protagonista del campionato di Serie A1. La popolare "...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : le pagelle di gara3. Wolosz e Fabris show - Egonu e Piccinini surclassate : Ieri si è giocata la gara3 della Finale Scudetto di Volley femminile . Conegliano ha espugnato Novara con un roboante 3-0 ed è volata sul 2-1 nella serie: domenica pomeriggio le Pantere potrebbero conquistare il loro secondo tricolore. Di seguito le pagelle delle giocatrici scese in campo. JOANNA Wolosz : 9. Regia stellare. La palleggiatrice ha confezionato una partita meravigliosa, è stata davvero l’arma in più di Conegliano, ha ...

Volley - Francesca Piccinini : “Continuo a giocare - voglio il sesto scudetto! Futuro da mamma? Il desiderio di ogni donna” : Francesca Piccinini è pronta per disputare la sua nona Finale Scudetto. L’eterna ragazzina della pallavolo italiana vuole conquistare il suo sesto tricolore, ci proverà con la sua Novara che oggi incomincerà la serie conclusiva contro Conegliano. Meglio di lei ha fatto soltanto la mitica Manuela Benelli con la leggendaria Ravenna di Guerra ma la Picci non molla la presa e anzi rilancia come ha dichiarato in un’intervista rilasciata ...